أعلنت الفنانة ديانا هشام خطوبتها، ونشرت صورا لها من خطوبتها، وظهرت وهي مرتدية بدلة بيضاء أنيقة، وظهر العريس يرتدي بدلة بيضاء أيضا، وعلقت على الصور كاتبة: "حصلت على خاتم الخطوبة اللهم بارك".

يذكر أن آخر عمل ظهرت فيه ديانا هشام كان مسلسل "إنترفيو"، وشاركت في بطولته إلى جانب نخبة من النجوم الشباب، من بينهم رنا رئيس، خالد شباط، ميدو عادل، حازم إيهاب، محمد العمروسي، سارة نور، نور بدر، خالد جواد، ومونيكا ألفونس، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصور الأولى من خطوبة الفنانة ديانا هشام أعلنت الفنانة ديانا هشام خطوبتها ونشرت صورا لها من خطوبتها وظهرت وهي مرتدية بدلة بيضاء أنيقة وظهر العريس ي إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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