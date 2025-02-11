ريهام حجاج تتصدر تريند جوجل بعد ظهورها الأخير مع زوجها محمد حلاوة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة المصرية ريهام حجاج محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها الأخير برفقة زوجها، رجل الأعمال محمد حلاوة.

نشرت ريهام مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا طويلًا باللون الأسود، ورافقها زوجها في هذه الصور، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها.

هذا الظهور ليس الأول الذي يجمع بين ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة، حيث اعتاد الثنائي مشاركة لحظاتهما الخاصة مع الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي. في سبتمبر 2024، نشر محمد حلاوة صورة تجمعه بزوجته ريهام حجاج أثناء استمتاعهما بعطلتهما الصيفية على الشاطئ، وعلق عليها برسالة رومانسية قائلاً: "رورو.. ربنا يحفظك".

كما شاركت ريهام في أكتوبر 2024 مقطع فيديو قصير يحتوي على مجموعة من الصور التي تجمعها بزوجها، مما أدى إلى تصدرها التريند آنذاك.

من ناحية أخرى، تستعد ريهام حجاج للمشاركة في الموسم الرمضاني لعام 2025 من خلال مسلسل "أثينا"، حيث تجسد دور مراسلة صحفية. يشاركها في البطولة نخبة من النجوم، من بينهم سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، وعمر السعيد. المسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

يُذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج كان مسلسل "صدفة" الذي عُرض في رمضان 2024، حيث جسدت شخصية "صدفة"، وهي مدرسة تاريخ تعاني من اضطرابات نفسية وانحرافات في التفكير وردود الأفعال. المسلسل حمل رسالة مهمة حول دور الآباء في تربية أبنائهم.

ريهام حجاج، التي بدأت مسيرتها الفنية في عام 2010، استطاعت أن تثبت نفسها كواحدة من أبرز نجمات الدراما المصرية، من خلال تقديمها لأدوار متنوعة ومميزة في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

تفاعل الجمهور مع ظهور ريهام حجاج الأخير يعكس مدى شعبيتها وحبهم لمتابعة أخبارها وأعمالها الفنية، بالإضافة إلى اهتمامهم بحياتها الشخصية وعلاقتها بزوجها محمد حلاوة.