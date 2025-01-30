رانيا يوسف تستعرض رشاقتها من داخل الجيم وتكشف كواليس "موضوع عائلي 3" (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - استعرضت الفنانة رانيا يوسف رشاقتها من داخل إحدى صالات الجيم الشهيرة، عبر حسابها الرسمي على انستجرام، حيث نشرت إحدى الصور وهي تقف بجانب مدرب اللياقة البدنية وكتبت قائلة: «استنوا المفاجأة».

كواليس موضوع عائلي

أشعلت الفنانة رانيا يوسف حماس متابعيها بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة من الصور من كواليس مسلسلها الجديد "موضوع عائلي 3"، الذي عُرض مؤخرًا على إحدى المنصات الرقمية. وظهرت في الصور بعدة إطلالات مميزة من العمل، معربة عن سعادتها بالتجربة وتقديرها لفريق المسلسل، حيث علّقت قائلة: "شكرًا لأسرة موضوع عائلي".

"موضوع عائلي 3".. دراما تجمع العائلة بروح كوميدية

يواصل الموسم الثالث من "موضوع عائلي" تقديم قصص اجتماعية إنسانية ممزوجة بالكوميديا، مستعرضًا المواقف العائلية اليومية بأسلوب يجمع بين الطرافة والتأثير العاطفي. المسلسل من بطولة ماجد الكدواني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، سما إبراهيم، ومحمد رضوان، ومن تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

نجاحات متواصلة في التلفزيون والمسرح

إلى جانب تألقها في "موضوع عائلي 3"، لم تقتصر مشاركات رانيا يوسف على الدراما التلفزيونية فقط، فقد حققت حضورًا قويًا على خشبة المسرح من خلال مشاركتها في مسرحية "حاوريني يا كيكي" ضمن فعاليات موسم الرياض. المسرحية من تأليف هاني الطمباري وإخراج بتول عرفة، وشاركها البطولة دينا الشربيني، محمد أسامة (أوس أوس)، هالة صدقي، محمد دياب، أحمد سلطان، وأحمد عبد الوهاب.

كما تألقت مؤخرًا في مسلسل "عمر أفندي"، الذي جمعها بعدد من النجوم، منهم أحمد حاتم، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، ميمي جمال، محمود حافظ، ميران عبد الوارث، وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

رانيا يوسف.. تنوع فني وتفاعل جماهيري واسع

بأدوارها المتنوعة بين الكوميديا والدراما، تؤكد رانيا يوسف قدرتها على تقديم أعمال فنية متميزة تثري مشوارها الفني، محققة تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذي يترقب دائمًا جديدها سواء على الشاشة أو المسرح.

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