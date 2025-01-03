نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور يكشف عن ألبومه الجديد بتعاونات مميزة وأغنيات تحمل مفاجآت غير متوقعة! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف النجم تامر عاشور عن ألبومه الجديد الذي يضم 12 أغنية مليئة بالمفاجآت الفنية والتعاونات المميزة مع نخبة من الشعراء، الملحنين، والموزعين. من أبرز الشعراء المشاركين في الألبوم محمود عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، حسام سعيد، عمرو المصري، محمد بنداري، وأحمد عيسى.

أما على صعيد التلحين، فقد ضم الألبوم ألحان محمدي، محمد مدين، أحمد عبد السلام، وعمرو الشاذلي.

كما شارك في التوزيع كل من إلهامي وأدهم دهيمة، أحمد إبراهيم، أحمد أمين، عمرو الخضري، وأحمد حسام.

الألبوم يشمل أغانٍ تحمل عناوين مثيرة مثل "ياه"، "الله يحنن"، "حبيبي القديم"، "حبك رزق"، "أنا مكرهتوش"، "يوم ما تنسى"، "قصر بعيد"، "مرتحناش"، "الدنيا"، "جم شرفوا"، "متعملهاش حكا"، و"مش بعرف أنام". ويعد الألبوم واحدًا من أكثر المشاريع المنتظرة في الساحة الغنائية، حيث يُتوقع أن يقدم تجربة موسيقية متنوعة ومختلفة عن أعمال تامر عاشور السابقة.

نجاح ساحق لـ"هيجيلي موجوع" يُشعل الترقب للألبوم الجديد

نجاح تامر عاشور العام الماضي بأغنيته الشهيرة "هيجيلي موجوع" رفع سقف التوقعات لهذا الألبوم. الأغنية التي تعاون فيها مع الشاعر محمود عليم، الموزع عمرو الخضري، والملحن عمرو الشاذلي، حققت أرقامًا غير مسبوقة، إذ تخطت حاجز 185 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب في أقل من عام، لتصبح أكثر الأغاني المصرية مشاهدة لعام 2024.

حازت الأغنية على إشادات واسعة من النقاد والجماهير، سواء في الشارع المصري أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتتصدر مؤشرات البحث والتريند لأشهر طويلة. كما حصل عاشور على جائزتين في حفل توزيع جوائز "بيلبورد عربية"، حيث فاز بجائزة أفضل أغنية مصرية وأغنية العام على مستوى الوطن العربي.

تجربة فنية مختلفة

يعد الألبوم الجديد خطوة متقدمة في مسيرة تامر عاشور، الذي أثبت مرارًا قدرته على التجدّد والإبداع.

الجماهير تنتظر بفارغ الصبر طرح الألبوم، خاصة بعد أن أكدت مصادر مقربة أن عاشور عمل على تقديم محتوى مختلف يحمل أبعادًا موسيقية جديدة.

بإبداعاته المتجددة ونجاحاته المتواصلة، يستعد تامر عاشور ليكون نجم الموسم الغنائي بلا منازع.