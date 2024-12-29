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4 قرارات هامة لمجلس “الوطنية للإعلام” في اجتماعه اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - اجتمع اليوم الأحد، مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني) لمناقشة العديد من الملفات، واتخذ المجلس عدة قرارات أبرزها:

- إلغاء بث الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم، ونقلها للبث علي موجات الإذاعات الأخري.

- تكليف أسامة كمال عضو مجلس إدارة الهيئة، بتشكيل ورئاسة فريق عمل لبحث تطوير الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام.

- تكليف مجدي لاشين الرئيس السابق للتليفزيون المصري، بمنصب الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام.

- الموافقة من حيث المبدأ على إلغاء الحد الأقصى للمتعاملين بنظام القطعة بالإذاعة المصرية.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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