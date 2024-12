نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شقيقات السينما يدعمن بليك ليفلي في معركتها القضائية ضد جاستن بالدوني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة تضامنية لافتة، خرجت زميلات النجمة العالمية بليك ليفلي في فيلم The Sisterhood of the Traveling Pants عن صمتهن للدفاع عنها، بعدما رفعت دعوى قضائية ضد المخرج والممثل جاستن بالدوني، تتهمه فيها بالتحرش الجنسي.

أمريكا فيريرا، أمبر تامبلين، وأليكسيس بليدل، اللواتي شاركن بليك بطولة الفيلم الشهير وأجزائه، أصدرن بيانًا مشتركًا عبر إنستجرام أعربن فيه عن دعمن المطلق لصديقتهن. وجاء في البيان: "نقف إلى جانب بليك في مواجهة الحملة المزعومة لتشويه سمعتها. خلال تصوير فيلم It Ends With Us، رأينا شجاعتها وهي تطالب بمكان عمل آمن لها ولزملائها، وصُدمنا من الجهود الانتقامية التي استهدفتها لاحقًا."

وأضاف البيان: "الأمر الأكثر إزعاجًا هو استغلال قصص الناجيات من العنف المنزلي لإسكات امرأة طالبت بحقوقها. حتى امرأة قوية وموهوبة مثل بليك ليست في مأمن من الانتقام لأنها دافعت عن بيئة عمل آمنة."

وفي الختام، شجعت النجمات الجمهور على الاطلاع على تفاصيل الشكوى القانونية المنشورة في New York Times، معبرات عن إعجابهن بشجاعة بليك، التي أصبحت رمزًا للدفاع عن حقوق النساء في مكان العمل.