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أحمد جودة - القاهرة - رامي جمال يحتفل بليلة رأس السنة بـ"حياتي الحلوة"

يستعد الفنان رامي جمال لإطلاق أغنيته الجديدة "حياتي الحلوة" يوم 30 ديسمبر الجاري، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة، لتكون ختامًا لمشواره الفني في عام 2024، الأغنية تحمل طابعًا رومانسيًا، ما يعكس أسلوبه المميز في تقديم أعمال تمس المشاعر.

شارك رامي جمهوره تريلر تشويقي للأغنية عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعبّر عن تفاؤله بعام 2025 قائلًا: "حياتي الحلوة، ميعادنا يوم 30 إن شاء الله، يا رب تكون سنة خير وحب."

الأغنية تأتي ضمن سلسلة أعمال مميزة طرحها رامي خلال العام، والتي حققت نجاحات كبيرة، ويستعد بعدها لدخول العام الجديد بخطط فنية جديدة ومجموعة من الأغاني المتوقع أن تحمل مفاجآت لجمهوره.

وكان الفنان قد طرح مؤخرًا أغنيتي "وجوده تعبني" و"حالته صعبة"، ضمن ألبومه الأخير "مش لاقيكي"، الأغنيتان حققتا نجاحًا واسعًا، الأولى من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي، والثانية من كلمات محمد جمال وألحان فارس فهمي.

من ناحية أخرى تصدر رامي جمال قائمة أفضل عشرة مطربين على منصة أنغامي لعام 2024، إلى جانب نجوم مثل عمرو دياب، إليسا، تامر حسني، وأنغام.

عبر الفنان رامي جمال عن امتنانه للنجاحات التي حققها مؤخرًا، وذلك في منشور شاركه عبر حسابه على فيسبوك. كتب قائلًا: "مبسوط باللي وصلتله، رغم أنه لسه عاللي بحلم بيه خطوة، وواثق أنها جاية الحمد لله، أرقامي ثابتة من وقت ما بدأت، ودايمًا في نجاح يخلي الواحد يحس أنه قربت."

وأضاف: "معتمد على ربنا والصناع الشاطرين، ومعملتش رد على استفزازات زملاء أو صناع، وكل الاحترام لمن لم يحب عملي. وإن شاء الله السنة الجاية هيكون مشوار حقيقي في النجاح."

يُذكر أن رامي جمال تصدّر هذا العام قائمة أفضل المطربين على منصة أنغامي، ما يعكس تطور مسيرته الفنية وتزايد شعبيته بين الجماهير.