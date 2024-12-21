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أحمد جودة - القاهرة - وفاة والد مخرج فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

توفي منذ قليل السيد علاء الدين منصور، والد المخرج خالد منصور، الذي أخرج فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو.

المخرج خالد منصور

أعلن خالد منصور عن الخبر عبر حسابه على فيسبوك، قائلًا:

"الحمد لله على رحمته وحكمه وقضائه، توفى أبويا حبيبي علاء الدين منصور. رجاء الدعاء له بالرحمة"، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل الجنازة والعزاء لاحقًا.



من ناحية أخرى طرحت الشركة المنتجة لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" البوستر الرسمي للعمل، استعدادًا لعرضه في بداية العام الجديد 2025.

ظهر في البوستر أبطال الفيلم، بما في ذلك عصام عمر، الفنانة ركين سعد، أحمد بهاء، والكلب رامبو، الذي يلعب دورًا محوريًا في العمل.

يتزامن هذا الطرح مع النجاح الذي حققه الفيلم خلال مشاركته في عدة مهرجانات سينمائية دولية، من بينها السعودية، بلجيكا، العراق، وتونس، حيث حصد إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، كما تم إطلاق الإعلان الرسمي للفيلم على جميع المنصات الرقمية، مما زاد من حماسة الجمهور المنتظر عرضه في دور السينما.

الفيلم يقدم تجربة سينمائية مبتكرة، تتناول رحلة مليئة بالمغامرة والإنسانية، ومن المتوقع أن يحقق صدى كبيرًا مع بداية عرضه.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو أول فيلم روائي طويل للمخرج خالد منصور، الذي صنع اسمه بإخراج عدد من الأفلام القصيرة التي حازت إعجاب المهرجانات الإقليمية والمحلية. الفيلم يُعد تجربة سينمائية جماعية، حيث شارك في كتابته السيناريست محمد الحسيني.

يتميز العمل بمشاركة مجموعة متنوعة من النجوم والمواهب الصاعدة، أبرزهم عصام عمر في أولى خطواته السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء، أحد مؤسسي فرقة "شارموفرز"، الذي يخوض أولى تجاربه في التمثيل السينمائي. كما يضم الفيلم عددًا من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

يتولى إنتاج الفيلم المنتج محمد حفظي والمنتجة رشا حسني، ويأتي ضمن قائمة المشاريع السينمائية المنتظرة، لما يحمله من أفكار جريئة وقصص تحمل طابعًا إنسانيًا مع لمسة مغامرة وإثارة.

الفيلم يجمع بين حبكة درامية مبتكرة وتجربة فنية مميزة، مما يجعل منه واحدًا من الأعمال السينمائية التي تستحق المتابعة مع بداية العام الجديد.