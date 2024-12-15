انت الأن تتابع خبر سر التحول التاريخي في حياة نبيل الحلفاوي بفضل نور الشريف ومحمود عبدالعزيز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رحل خلال الساعات القليلة الماضية عن عالمنا الفنان نبيل الحلفاوي وهو ما تسبب في صدمة وحالة حزن شديدة من جمهوره.

وخلال السطور التالية نسرد أسرار وكواليس اختيار الراحل نبيل الحلفاوي لواحد من أهم أدواره الدرامية والتي كانت لها فضلا كبيرا في مسيرته الفنية.

الأعمال الفنية ليست مجرد محتوى أو مضمون يتم تقديمه للجمهور، بل تحمل في طياتها الكثير من الكواليس والأسرار التي قد تصنع نجمًا أو تُبدل مسار آخر.

ومن أبرز تلك الحكايات ما دار وراء كواليس مسلسل "الزيني بركات"، حيث مرّ دور البطولة بعدة مراحل من الترشيحات والتغيرات قبل الاستقرار على الشكل النهائي.

في البداية، كان المخرج يحيى العلمي قد رشح الفنان محمود عبدالعزيز لتجسيد شخصية زكريا بن راضي، لكن عبدالعزيز اعتذر عن الدور، مما دفع العلمي إلى ترشيح نور الشريف لهذا الدور المحوري.

وافق الشريف على الترشيح ورأى فيه فرصة مميزة، خاصة أنه كان سيجمعه لأول مرة بمحمود عبدالعزيز، ولكن اعتذاره لاحقًا فتح الباب أمام تحول جديد.

بعد انسحاب نور الشريف، تم ترشيح الفنان نبيل الحلفاوي لتجسيد شخصية زكريا بن راضي.

الحلفاوي أضفى على الدور أبعادًا فنية عميقة بأدائه المميز، مما جعله علامة فارقة في مسيرته، وترك بصمة لا تُنسى في المسلسل، الذي أصبح من كلاسيكيات الدراما المصرية.

أما شخصية الزيني بركات، فقد شهدت هي الأخرى مسارًا مثيرًا، رشّح المخرج يحيى العلمي في البداية نبيل الحلفاوي للدور، إلا أنه فاجأ الوسط الفني والجمهور بترشيح الفنان أحمد بدير.

هذا الترشيح كان غريبًا في ذلك الوقت، نظرًا لأن بدير كان معروفًا بأدواره الكوميدية، ولم يكن متوقعًا منه تقديم شخصية تراجيدية بهذا العمق.

في تصريحات له خلال تكريمه في المهرجان القومي للمسرح بدورته الـ17، كشف أحمد بدير أن "الزيني بركات" كان نقلة نوعية في مسيرته.

وأوضح: "تأثرت بالفنان نجيب الريحاني، الذي ألهمني لتقديم أدوار تراجيدية، ترشيحي للدور كان مفاجئًا، خاصة أن الجمهور والمخرجين اعتبروا نبيل الحلفاوي أكثر ملاءمة للدور، لكني قررت مواجهة التحدي وأثبت قدرتي على تقديم الشخصية بكل أبعادها."

وأشار بدير إلى أن هذا الدور غير مسار حياته المهنية تمامًا، حيث بدأ المخرجون ينظرون إليه كفنان قادر على تقديم أدوار متنوعة، بعيدًا عن الكوميديا التي كان يشتهر بها سابقًا.