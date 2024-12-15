انت الأن تتابع خبر "تجاهل سئ النية واشتري نفسك".. آخر كلمات نبيل الحلفاوي قبل وفاته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حالة من الحزن والصدمة حلت على الوسط الفني بعد نبأ وفاة الفنان نبيل الحلفاوي عن عمر يناهز 77 عامًا حيث كان يتمتع بصداقات عديدة من كبار النجوم ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة من محبيه وجمهوره، وفي السطور التالية نستعرض آخر كلمات الفنان نبيل الحلفاوي قبل وفاته.

آخر كلمات نبيل الحلفاوي قبل وفاته

وكان الفنان نبيل الحلفاوي دائم التواصل مع جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات إكس وكان يشارك آرائه في مختلف المجالات، وليس الفن فقط وذلك أكثر ما كان يميزه، وكانت آخر كلمات نبيل الحلفاوي قبل وفاته التي يرصدها موقع تحيا مصر: “لا يستدرجنك أحد لمهاترات.. احترم من يختلف مع رأيك بموضوعية وتجاهل سئ النية لا ترد على شتام ولا تشرح بديهيات.. ولا تجادل ضحايا الغيبوبة، اشتري نفسك”.

تفاصيل وفاة الفنان نبيل الحلفاوي

وكان أعلن أبناء الفنان نبيل الحلفاوي نبأ وفاته من خلال منشور عبر موقع إكس وودعوا والدهم بكلمات مؤثرة، خاصةً وأنهم كانوا يلتزموا الصمت طوال الأيام الماضية وطوال فترة مرضه ولم يخرج أيا منهم للكشف عن تفاصيل حالة والدهم الصحية وكانوا في حالة تكتم شديدة، وجاء أول تعليق لهم: “الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض والم طويل ..كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش.. شكرا على كل الحب والدعاء”، وانهالت التعليقات من جمهوره ومحبينه الذين اعتادوا على متابعة أخباره معربين عن حزنهم الشديد وصدمتهم بوفاة الفنان نبيل الحلفاوي، وجاء خبر وفاة نبيل الحلفاوي بعد صراع طويل مع المرض حيث كان نُقل إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية وساءت حالته في الأيام الأخيرة قبل وفاته وفقد الوعي بشكل تام مما أدى إلى الوفاة وهو في المستشفى.

موعد ومكان جنازة نبيل الحلفاوي