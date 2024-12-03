نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل إقامته.. حفل عبير نعمة في حديقة الكويت يرفع لافتة "sold out" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الجهة المنتجة والمنظمة لحفل النجمة اللبنانية عبير نعمة ضمن فعاليات الموسم الثقافي في حديقة الشهيد، عن نفاد جميع التذاكر قبل أيام من موعد الحفل الذي سيقام يوم الخميس المقبل الموافق 5 ديسمبر، وذلك في ظل الإقبال الجماهيري الكبير على الحفل من محبي الطرب الأصيل وعشاق الموسيقى في الكويت.

رسالة عبير نعمة للجمهور الكوريتي

من جانبها، عبرت الفنانة عبير نعمة، عن سعادتها بلقاء الجمهور الكويتي، وقالت في بيان صحفي لها: "أنا متحمسة جدًا للقاء الجمهور الكويتي الذي يتمتع بذائقة فنية كبيرة.. لقد جهزت برنامجًا غنائيًا متنوعًا ويحتوي على العديد من المفاجآت، وأتمنى أن ينال رضاكم في ظل حرصنا على تقديم الأفضل".

من هي عبير نعمة؟

عبير نعمة هي فنانة وباحثة موسيقية لبنانية، حائزة على جائزة ال murex d'or ثلاث مرات، تميزت بأنها تستطيع غناء جميع الأنماط الموسيقية.

وقدمت موسمين من وثائقي موسيقى الشعوب ethnopholia على قناة الميادين وعرضت فيه أصول ونشأة الموسيقى من جميع البلدان التي زارتها والتقاليد والفنون الموجودة وارتباطها الوثيق مع موسيقى الشعوب.