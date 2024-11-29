نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة: مصر تضم 100 مليون صانع للثقافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، أن الوزارة تمثل دعمًا وسندًا لكل المبدعين والفنانين بمختلف طوائفهم ووسائطهم الفنية. مشددًا على أن الثقافة المصرية تتسم بتنوعها واحتوائها لمختلف الأحلام والرؤى الفنية من سينمائيين، موسيقيين، مؤدين، وفنانين تشكيليين.



أضاف "هنو" خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة ON، مع الإعلامية منى الشاذلي: "الجميع جزء من الثقافة المصرية، ونحن في وزارة الثقافة نسعى دائمًا لدعم هذا التنوع والإبداع".

أوضح الوزير أن الثقافة المصرية ليست نتاج هيئة محددة، بل هي انعكاس لمشاركة جميع المصريين. مضيفا: "مثلما يحدث في منصات مثل جوجل ويوتيوب، يساهم كل فرد في صناعة الثقافة، والنتائج النهائية هي محصلة هذا التفاعل. في مصر، لدينا 100 مليون صانع للثقافة و100 مليون مستهلك لها، ما يشكل عقلًا جمعيًا يمثل عبقرية المصريين في تطوير الوسائط الفنية".

أوضح "هنو" أنه كلما توسع نشاطك، اتسم بالتعددية مما يجعلها أفضل بكثير، وتكون الرؤية أفضل. مشيرا إلى أن مصر كلها مُنتج ثقافي. موضحا أن الثقافة المصرية ليست حكرًا على جهة واحدة، بل هي نتاج تفاعلات ومشاركات جميع المصريين.

أشار الوزير إلى أن دور وزارة الثقافة يتمثل في تصفية واستخلاص المميز من هذا الإنتاج الثقافي، وتعزيزه من خلال منصات متعددة مثل المسرح، السينما، الطباعة والنشر، بهدف تحسين الأداء الفني وتقديم محتوى غني يعكس هويتنا الثقافية.

اختتم "هنو" حديثه بالإشادة بقدرة المصريين على حمل ثقافتهم أينما ذهبوا، مؤكدًا أن "الثقافة هي الشيء الوحيد الذي نحمله بداخلنا ولا يمكن وضعه في حقيبة سفر".

