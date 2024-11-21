نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة الدقهلية تحتفل باليوم العالمي للتسامح وعيد الطفولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم فرع ثقافة الدقهلية عددًا من اللقاءات التثقيفية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

التسامح وتعزيز القيم

واحتفالا باليوم العالمي للتسامح، شهد قصر ثقافة منية النصر لقاء بعنوان "التسامح وتعزيز القيم" ناقشت خلاله إيمان حلاوة، أخصائي ثقافي، دور الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني في غرس قيمة التسامح، واحترام الآخر لدى النشء منذ الصغر، من أجل إعداد أجيال قادرة على التعاون والإبداع.

ورشة حكي

وفي قصر ثقافة نجيب سرور أقيمت ورشة حكي أشار خلالها الشيخ مصطفى عبد الرحيم، واعظ بالأزهر الشريف، أن التسامح يعني احترام وتقدير الاختلافات بين الأفراد، مؤكدًا على أهمية نشر تعزيز ثقافة التسامح والاحترام المتبادل، بهدف تقليل العنف، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومد جسور التعاون بين الأفراد، وبناء مجتمع أكثر سلاما وتفاهما.

مفهوم التسامح

كما استقبل معهد دنجواي الابتدائي الأزهري، لقاء بعنوان "ثقافة التسامح"، ناقش خلاله الشيخ حمدي عاشور، بالأزهر الشريف، أنواع ثقافة التسامح، موضحا مفهوم التسامح الفكري ودوره في القضاء على العنصرية ومواجهة الإرهاب.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المقامة بإقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، من خلال فرع ثقافة الدقهلية، برئاسة د. عاطف خاطر، أعد قصر ثقافة نجيب سرور لقاء بمناسبة عيد الطفولة، ناقش خلاله الشاعر وليد الوصيف، سبب اختيار الأمم المتحدة ٢٠ نوڤمبر يوما للاحتفال، موضحًا أهم حقوق الطفل في مجالات التعليم، الرعاية الصحية والحياة الثقافية والاجتماعية وغيرها.