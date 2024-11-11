هل يعود أكرم حسني للصدارة بمسرحية "ألف تيتة وتيتة" في موسم الرياض؟

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم الكوميدي أكرم حسني لإشعال الأجواء من جديد في السعودية، حيث سيطل على جمهوره من خلال مسرحيته الجديدة "ألف تيتة وتيتة"، التي ستعرض ضمن فعاليات موسم الرياض. هذا الحدث المرتقب يُعتبر فرصة مميزة لعشاق المسرح لمشاهدة أكرم على المسرح، حيث من المقرر أن تُقام العروض في الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر الجاري على مسرح محمد العلي.

تأتي المسرحية تحت إشراف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الذي نشر البوستر الرسمي للعمل عبر حسابه على موقع "إكس"، مما أثار حماس الجماهير. يشارك أكرم في البطولة مجموعة من النجوم البارزين، منهم بيومي فؤاد وميرنا جميل، ما يضمن تقديم عرض مليء بالضحك والإثارة.



أحداث الف تيته وتيته

تدور أحداث "ألف تيتة وتيتة" حول طباخ شاب يقع في غرام ابنة مدير المطعم، لكن الأمور تأخذ منعطفًا مضحكًا عندما يضع والدها شروطًا غريبة لزواجهم، مثل دخوله دار مسنين مخصصة للمجرمين المعتزلين. هذه الفكرة المثيرة تعد بجرعة من الكوميديا الفريدة التي يميز بها أكرم حسني أعماله.

يُذكر أن أكرم قد شارك في النسخة السابقة من موسم الرياض بمسرحية "تطبق الشروط والأحكام"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا. كما تم تكريمه مؤخرًا من قبل الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار مبادرة "الأب القدوة" لعام 2024، تقديرًا لمساهماته الفنية.

مسلسل الكابتن

بالإضافة إلى ذلك، يستعد أكرم حسني لخوض موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل "الكابتن"، الذي يتعاون فيه مع المخرج معتز التوني، مما يضيف لمسة جديدة إلى مسيرته الفنية.

مع اقتراب عرض "ألف تيتة وتيتة"، يترقب الجمهور بشغف ما سيقدمه أكرم حسني من إبداع وابتكار، خاصة مع تاريخه الحافل بالأعمال الناجحة. فهل ستكون هذه المسرحية نقطة انطلاق جديدة له نحو مزيد من النجاحات في عالم الفن؟