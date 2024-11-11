في هذا الموعد.. حفل غنائي يجمع أصالة وماجد المهندس فى دبى

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب ماجد المهندس، والنجمة أصالة لإحياء حفلًا غنائيًا ضخما، والتي من المقرر إقامتها فى دبى، يوم 10 يناير الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تقدم أصالة مجموعة مميزة من أغانيها المميزة الجديدة والقديمة ومنها: “جابوا سيرتي، فووق، لما بنتجاهل، بنت أكابر، غلبان، فقدت نفسي، سبب فرحتي، شامخ".

أخر أعمال أصالة

وكان آخر أعمال أصالة هي أغنية "بعض الأحيان" بالتعاون مع شركة الصوتيات روتانا، من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتتضمن كلمات الأغنية: «بعض الأحيان المفارق فيه خير، لين صار اللي تحب ما فيه خير، غلطتي داريت ودللتك كثير، وانت فسرت إهتمامي إنهزام، إعتبر نفسك من اللحظة غريب، إنتهى وقت الدلع والاهتمام، كنت غافل يوم سميتك حبيب، إنت كذبة وكل أحاسيسك كلام، يوم حبي لك ملى كل الجهات، ومعي حققت كل الأمنيات، إنت ماقّدرت مني التضحيات، لين ضيعت الهوى والإنسجام».