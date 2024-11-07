نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. جالا فهمي تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة جالا فهمي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب ذكري ميلادها وسبب فشل قصة حبها وفشل زواجها من عمر خيرت.

سبب تصدر جالا فهمي التريند

وفي لقاء نادر، تحدثت جالا فهمي بصراحة عن زواجها الأول من الموسيقار الكبير عمر خيرت، قائلة: "لم أكن زوجة مثالية؛ كنت فوضوية وأحب السهر والخروج، سبب فشل علاقتهما يعود إلى اختلاف طبيعتيهما؛ فقد وصفت خيرت بأنه "منطوي وخجول" بينما كانت هي بحاجة إلى مشاركة عاطفية أكثر انفتاحًا.

من هي جالا فهمي؟

تعد الفنانة الراحلة جالا فهمي واحدة من أبرز الوجوه الفنية في مصر، التي قدمت للسينما والتليفزيون العديد من الأعمال التي ستظل خالدة في ذاكرة جمهورها، حصلت على "ليسانس الآداب" من قسم اللغة الإنجليزية في عام 1986، وقد عملت في مجال الإذاعة والتليفزيون قبل أن تبتعد عن الأضواء وتعلن اعتزالها عن الفن.

مسيرة جالا فهمي الفنية

بدأت جالا فهمي مشوارها الفني في فيلم "يوم مر ويوم حلو"، من أبرز أعمالها السينمائية "بيتزا بيتزا"، "بنات في ورطة"، و"سمكة وأربع قروش"، بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم "كلام الليل" مع الفنانة يسرا، الذي أخرجته إيناس الدغيدي، قدمت جالا فهمي أيضًا العديد من الأعمال الكوميدية مثل فيلم "طأطأ وريكا وكاظم بيه" مع كمال الشناوي ونجاح الموجي، وفيلم "جالا جالا" مع ياسمين عبدالعزيز، كما قدمت "جالا" خلال مسيرتها العديد من الأفلام التي أحبها الجمهور، مثل "قبضة الهلالي"، "الوسية"، و"سمكة و4 قروش".

أعمال اعتذرت عنها جالا فهمي

اعتذرت الفنانة جالا فهمى عن بطولة مسلسل "النساء قادمون"، والجزء الثانى من مسلسل "يا رجال العالم اتحدوا"، وذلك من أجل المسلسل الذى يتناول حياة كاميليا ويحمل اسم وقتها "الفراشات تحترق دائما"، واستعانت جالا فهمي بمعظم ما كتب عنها سواء في مذكرات السياسيين وقتها أو النقاد لدراسة الشخصية التي ستجسدها ولكن المشروع لم يكتمل دون معرفة الأسباب.