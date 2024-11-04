نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق البوستر التشويقي لفيلم" الهنا اللي أنا فيه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الشركة المنتجة لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” البوستر التشويقي للفيلم بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس، وذلك استعدادًا لطرح الفيلم قريبًا في السينمات.

قصة فيلم “الهنا اللي أنا فيه”



ويظهر البوستر التشويقي أقدام بطلتي الفيلم تتوسطهما قدم مكسورة لبطل الفيلم، في إشارة لوجود صراع على رجل، حيث تدور أحداث الفيلم حول زوجة تعيش حياة زوجية طبيعية لكن تكتشف سر خطير يجعلها تغيير حياة زوجها للأبد.



أبطال فيلم “الهنا اللي أنا فيه”



ويشارك في بطولة الفيلم حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى. ومن إنتاج نيوسنشري، وأفلام مصر العالمية، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي اورينت فيلمز