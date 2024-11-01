نجيب ساويرس خلال تقديم جائزة سينما من أجل الإنسانية: السينما تلعب دورا مهما لخدمة الإنسانية

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أحمد جودة - القاهرة - قدم مؤسس مهرجان الجونة ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية، جائزة سينما من أجل الإنسانية التي يمنحها الجمهور، وذلك خلال حفل ختام النسخة السابعة من مهرجان الجونة، مساء اليوم الجمعة.



وقال ساويرس في كلمته، إنه يتشرف بتقديم الجائزة، مؤكدا أن السينما تلعب دورا مهما في خدمة الإنسانية.

وبالنسبة له حينما يشاهد فيلما، وحينما يلمس قلبه وعقله يشعر بالفيلم، لذلك هو سعيد للغاية بتقديم الجائزة، معلنا أن الجائزة ذهبت إلى فيلم "مشقلب" لـ لوسيان بورجيلي وبان فقيه ووسام شرف.



من جهتها حاولت لوسيان بورجيلي التحدث عن الفيلم، لكنها لم تتمالك نفسها بسبب ما يحدث في لبنان، لتترك المساحة إلى زميليها لتوجيه التهنئة والشكر إلى جمهور الجونة، ويشيدا بلبنان وفلسطين، لمقاومتهما لما يحدث.



وعاد نجيب ساويرس مرة أخرى ليؤكد دعمه للبنان، وسعادته بتحقيق هذا البلد العربي للعديد من الجوائز في هذه الدورة.