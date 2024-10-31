إعلامية مصرية تُشجع على تربية أطفال بلطجية في الشارع

انت الأن تتابع خبر أعلامية مصرية تُشجع على تربية أطفال بلطجية في الشارع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الإعلامية المصرية شيرين عرفة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليقها على مشاجرة نشبت بين نجلها وزميل له في المدرسة. وفي ردها على إدارة المدرسة التي أرسلت لها بريدًا إلكترونيًا لإبلاغها بالتفاصيل، دافعت شيرين عن ابنها مؤكدة على ضرورة دفاعه عن نفسه حتى لو تطلب الأمر "البلطجة".



تصريحات شيرين جاءت بعد تصاعد الانتقادات الموجهة ضدها من قبل نشطاء على مواقع التواصل، حيث اعتبر البعض أن تربية أطفال "بلطجية" تعد ظاهرة سلبية، خاصة بعد حادثة اعتداء نجل أحد المشاهير على زميله، والتي وصلت إلى القضاء.



وفي مقطع فيديو نشرته على حسابها في "إنستغرام"، قالت شيرين: "اليوم تلقيت بريدًا من المدرسة، أبلغوني فيه عن شجار خفيف نشب بين نجلي سليم وزملائه، وكان ردي أن ابني من حقه الدفاع عن نفسه". وأضافت: "لم يعد الزمن كما كُنا من قبل، اليوم مطلوب منه أن يكون بلطجيًّا وعربجيًّا ومُجرمًا، ولن أربي ابني في زمن مختلف عما نعيشه".



التصريحات أثارت تفاعلاً كبيرًا، حيث دعمها بعض رواد مواقع التواصل، بينما انتقدها آخرون بتوجيه اللوم لها لتربية طفل "عنيف" بدلاً من توجيهه لفعل الصواب دون استخدام العنف.



تأتي هذه الأزمة بعد أيام قليلة من حادثة مشابهة لنجل الفنان محمد رمضان، وسط دعوات من خبراء تربويين لتنظيم العملية الدراسية وتوجيه الأطفال نحو سلوكيات إيجابية مع بداية العام الدراسي الجديد في مصر .