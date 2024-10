نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أدائه يُدرس.. إشادات واسعة بمحمد محمود عبد العزيز في مسلسل برغم القانون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الجمهور بأداء الفنان محمد محمود عبد العزيز، خلال أحداث مسلسل برغم القانون، الذي يتم عرضه حاليا عبر شاشة قناة ON ومنصة Watch It.

إشادة الجمهور بأداء محمد محمود عبد العزيز

وأعرب الجمهور عن إعجابه بإتقان محمد محمود عبد العزيز لشخصية المهندس محمود شرشر، كما أثنى على حسه الكوميدي بالعمل، مُعلقين: "أدائه يُدرس".

موعد عرض مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

أبطال مسلسل برغم القانون

ويشارك في بطولة مسلسل برغم القانون إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.