انت الأن تتابع خبر Arabs Got Talent ينطلق من استوديوهات MBC بالرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع بدء العد التنازلي لانطلاق برنامج المواهب العالمي بنسخته العربية "Arabs Got Talent" في 16 أكتوبر الجاري، تستعد استوديوهات MBC ومرافقها الإنتاجية الجديدة في حي النرجس بالرياض لكشف الستار عن "استوديو 1"، الذي سينطلق منه البرنامج بموسمه السابع. حيث ستتنافس نخبة من المواهب الفنية العربية في قلب العاصمة السعودية أمام لجنة التحكيم المكونة من ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف.



هذا الموسم يعد مميزًا ليس فقط بسبب التنافس والحماسة الكبيرة، ولكن أيضًا لأنه يمثل التدشين الرسمي لمشروع استوديوهات MBC الجديدة في الرياض. وبهذا، يكشف "Arabs Got Talent" الستار عن المرحلة الأولى من هذا المشروع الحيوي، الذي يتميز بضخامته وتجهيزاته الأكثر تطورًا. كما تتمتع الاستوديوهات ببنية تحتية وفوقية تضاهي نظيرتها في أشهر الاستوديوهات العالمية الكبرى، سواء من حيث التصميم والابتكار، أو من ناحية المعايير العالية المتبعة في بناء وتأسيس المرافق الإنتاجية.



ومن المتوقع أن تشهد استوديوهات MBC الجديدة إطلاق مجموعة من البرامج الرائدة والأعمال السينمائية والتلفزيونية المتميزة، لتصل قصص المنطقة إلى العالم بفضل نخبة من أبرز الكوادر والطاقات السعودية في مختلف مجالات الإنتاج وصناعة المحتوى.



جدير بالذكر أن استوديوهات MBC ستضم عدة قطاعات وأقسام سيتم تدشينها تباعًا خلال المرحلة القادمة، حيث ستتضمن مرافق التصوير والبث المباشر، وتجهيزات خاصة لإنتاج المسلسلات والأفلام المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى المعدات اللازمة لتنفيذ جميع مراحل العملية الإنتاجية، بما في ذلك مرحلة ما بعد الإنتاج .