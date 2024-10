نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيليتو بوموي يطلق "The Prayer" للنجم الإيطالي أندريا بوتشيلي بمباركة الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم الفلبيني مارسيليتو بوموي Marcelito Pomoy "صاحب الصوتين" كما يُطلق عليه، الأغنية الشهيرة "The Prayer" للنجم الإيطالي أندريا بوتشيلي بمباركة الأخير؛ وقد صوّرها على طريقة الفيديو كليب.



تفاصيل الأغنية

أراد بوموي أن يأتي إطلاق أغنية "The Prayer" بالتحديد كباكورة أغاني ألبومه الجديد لأن للنجم بوتشيلي قصة أساسية ومحورية منذ بداية حياته الفنية، فهذه الأغنية كانت أول أغنية اشتهر بها، كما أن للصدفة فأن أعياد ميلاد بوموي وبوتشيلي في اليوم عينه، 22 أيلول- سبتمبر، وأخيرًا وليس آخرًا فبعد نجاح بوموي في أداء أغاني بوتشيلي، قام بييرباولو غيريني Pierpaolo Guerrini، منتج أغنيات بوتشيلي بإنتاج ألبوم بوموي الجديد.

من ناحية أخرى، يستعد بوموي لجولته العالمية "دوات أوف دريمز – Duet of Dreams "، وتستقبله "كوكا كولا أرينا" في دبي (الإمارات العربية المتحدة) في 22 كانون الأول- ديسمبر 2024، بمشارك Jodok Cello عازف التشيللو، كضيف شرف. وسيشتهر هذا العرض الغنائي، الذي استقدمه إلى دبي كلّ من Art & Culture وBRICS Entertainment، بمهارات بوموي في الغناء وتقنياته الغنائية ويعد الحاضرين بتجربة لا تُنسى، هو الذي يأسر الجماهير بحنجرته وبأغانيه الكلاسيكية والمعاصرة، ويحوّل كعادته أصداء صوته المميز إلى أوركسترا لا مثيل لها.



ويعتبر حفل بوموي في الـ "كوكا كولا أرينا" حدثًا يُنتظر بفارغ الصبر، فهو الأول في الدول العربية للفنان المشهور عالميًا بعدما ألهم أسلوبه الغنائي، كما الإنساني، عددًا لا يُحصى من المعجبين في جميع أنحاء العالم.



معلومات عن النجم الفلبيني مارسيليتو بوموي

يذكر أن النجم الفلبيني مارسيليتو بوموي Marcelito Pomoy (من مواليد 22 سبتمبر 1984)، مشهور بقدرته على الغناء على كل من طبقتي الباريتون والميزو سوبرانو، وبعد نجاحه في أداء أغاني أندريا بوتشيلي Andrea Bocelli مثل "The Prayer"، قام بييرباولو غيريني Pierpaolo Guerrini، منتج أعمال أندريا بوتشيلي بإنتاج ألبوم بوموي الجديد الذي يتكوّن من 6 أغلفة وأغنيتين أصليتين، بالإضافة إلى شعاره الجديد DUET MYSELF. كما أن بوموي هو الفائز الأول في الموسم الثاني من برنامج "Pilipinas Got Talent" عام 2019، كما شارك في مسابقة "America's Got Talent: The Champions " واحتل المركز الرابع في الترتيب العام في النهائي.