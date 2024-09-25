نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل "برغم القانون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مسلسل برغم القانون نجاحه منذ بداية عرضه في الأيام القليلة الماضية، وتشهد الحلقة العاشرة من العمل التي يتم عرضها اليوم الأربعاء الموافق يوم 25 من شهر سبتمبر الجاري عبر منصة Watch it تصاعدًا كبيرًا في الأحداث حول ليلى التي تبحث عن زوجها أحمد الذي اختفى من حياتها فجأة ودون أي سابق إنذار، وتعاد نفس الحلقة غدًا عبر شاشة قنوات On.

بوستر مسلسل برغم القانون



قصة مسلسل برغم القانون



ينتمي مسلسل برغم القانون إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية الشيقة والذي تدور قصته حول ليلى التي تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة إيمان العاصي وهى محامية من الطبقة المتوسطة ومتزوجة من رجل يدعى أحمد والذي يقوم بتجسيد شخصيته الفنان محمد القس ولديهما ثلاثة أطفال، ومع تصاعد أحداث العمل يختفي أحمد فجأة من حياة زوجته وأولاده، وتشكف أحداث العمل أنه إسمه الحقيقي أكرم وهو متزوج في الأصل من بيريهان والذي تسبب في إصابة شقيقها في عينه بعاهة مستديمة والذي يجسد شخصية شقيقها هو الفنان هاني عادل، وصدر حكم المحكمة ضده، مما دفعه إلى الهروب لـ بورسعيد حتي يسقط الحكم من عليه، وكلفه ذلك 10 سنوات كاملة وطوال هذه السنين تعرف على ليلى وتزوجها، وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

إيمان العاصي من كواليس مسلسل برغم القانون

أبطال مسلسل برغم القانون



يشارك في بطولة مسلسل برغم القانون نخبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة إيمان العاصي، رحاب الجمل، محمد القس، محمد محمود عبد العزيز، عايدة رياض، بتول الحداد، وليد فواز، هاني عادل، فرح يوسف، جوري بكر، الطفل سليم يوسف، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.



مواعيد عرض مسلسل برغم القانون على شاشة قنوات On



يأتي مسلسل برغم القانون يوميا من الأحد إلى الخميس عبر قناة On E في تمام الساعة السابعة مساءًا، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والربع صباحا، والإعادة الثانية في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم التالي، أما على قناة On Drama فـ يأتي العمل في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا.