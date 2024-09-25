نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض مسلسل "أزمة منتصف العمر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة MBC مصر، موعد عرض مسلسل “أزمة منتصف العمر”، بطولة الفنانة ريهام عبدالغفور، للمرة الأول على القناة، وذلك بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضه على منصة شاهد، حيث شاركت القناة البوستر الرسمي للمسلسل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهيرة “إنستجرام”،

وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيها: " قريبًا ولأول مرة على الشاشة، استعدوا لدراما استثنائية مع مسلسل أزمة منتصف العمر، ابتداءً من 1 أكتوبر، من الأحد للخميس الساعة 9 مساءً حصريًا على MBC MASR، لا تفوتوا العرض".

أبطال مسلسل أزمة منتصف العمر

مسلسل أزمة منتصف العمر بطولة كريم فهمي، ريهام عبدالغفور، رنا رئيس، هند عبدالحليم، رشدي الشامي، ركين سعد وعمر السعيد،ومن تأليف أحمد عادل، إخراج كريم العدل.

آخر أعمال كريم فهمي

ومن ناحية أخرى، يستعد كريم فهمي للمشاركة في مسلسل وتقابل حبيب، بالتعاون مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

قامت الشركة المنتجة للعمل باختيار اسم وتقابل حبيب بشكل مبدئي، ومن المقرر بدء التصوير في منتصف شهر أكتوبر المقبل، والعمل من إنتاج شركة سينرجي.

ويعد مسلسل وتقابل حبيب، هو التعاون الثاني لـ ياسمين عبد العزيز، مع الكاتب عمرو محمود ياسين، بعد أن نجحا معًا في مسلسل ونحب تاني ليه، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، كما يشاركها في بطولة العمل الفنان كريم فهمي.