هكذا دعم أحمد حلمي منى زكي بعد تمثيل فيلمها "رحلة 404" في الاوسكار

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأ الفنان أحمد حلمي زوجته الفنانة مني زكي وذلك بعد اختيار فيلمها “ رحلة ٤٠٤” لتمثيل مصر في الأوسكار من خلال حسابه الشخصي على موقع" إنستجرام ".

نشر أحمد حلمي صورة البوستر ووضع عليها أغنية “ شاطر” للنجمة نانسي عجرم.

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن فيلم جديد للفنان أحمد حلمي بعنوان "النونو" في فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،في الفيديو، كشف آل الشيخ أن الفيلم يدور حول رجل نصاب يقوم بالنصب على الحجاج والمعتمرين في الأراضي المقدسة.

منذ إعلان تفاصيل الفيلم، تعرض أحمد حلمي لهجوم حاد من الجمهور ورواد السوشيال ميديا. السبب وراء الهجوم هو تجسيد حلمي لشخصية "نصاب مصري"، ما اعتبره البعض إهانة للمصريين وتعمد الإساءة لهم.