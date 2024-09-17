نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد العرض الثاني لمسلسل "العودة" على شبكة قنوات CBC في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت شبكة قنوات cbc إنطلاق العرض الثاني لـ مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، وذلك بعد نجاح عرضه الأول.



مواعيد عرض المسلسل

يعرض من السبت للأربعاء الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحًا، فيما يعرض على قناة CBC دراما الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 5 صباحًا والساعة 3 مساء، وذلك بعد عرضه الأول على قناة DMC فى شهر نوفمبر من عام 2023.



أحداث مسلسل العودة

تدور الأحداث في إطار اجتماعي، وهو عبارة عن 30 حلقة حول الصراعات في محافظات الصعيد حول آدم الشاب الصعيدي، الذي تم طرده من محافظة الأقصر لعدم زواجه من ابنة عمه، ويعود بعد سنوات عقب اختفاء شقيقه يحيى الذي اختفى في ظروف غامضة، ليجد نفسه متورطًا مع مهربي الذهب، والتي بها كبار عائلات البلد التي يسكن فيها.



فريق عمل مسلسل العودة

يضم مجموعة من النجوم وهم: شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، أحمد والي، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما.

آخر أعمال شريف سلامة

يذكر أن آخر أعمال شريف سلامة مسلسل كامل العدد، يتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، يواجه الزوجان دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة في حياتهما الزوجية، ومع أبنائهما، مسلسل "كامل العدد + 1" يتألف من فريق نخبوي من الفنانين، حيث يقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، بمشاركة آية سماحة وإسعاد يونس وجيهان الشماشرجي. السيناريو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ويتولى إخراجه خالد الحلفاوي.