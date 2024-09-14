نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى علوي تكشف عن موقفها من رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت ليلى علوي خلال لقائها على قناة Ten مع الإعلامية بوسي شلبي، عن موقفها من المشاركة في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

ليلى علوي تغيب عن رمضان

وقالت ليلى: مبسوطة بتنوع أعمالي السينمائية والأدوار المختلفة التي أقدمها، ولا أعلم ما سأقدمه في العام المقبل وذلك يرجع إلى الأعمال التي ستعرض علي، ولكن أنا مش موجودة في رمضان الجاي لأنني لم أحضر له.

احدث اعمال ليلي علوي

ومن ناحية اخري، تنتظر ليلي علوي عرض فيلمها الجديد «المستريحة»، الشخصية التى تجسدها علوي تواجه العديد من التحديات، الفيلم يشهد العديد من التحولات التي ستكون مفاجأة للجمهور، يشارك في بطولة فيلم المستريحة عددا كبيرا من الفنانين من بينهم ليلي علوي، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، محمود الليثي، نور قدري، عمرو وهبة، من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي.

اخر اعمال ليلى علوي

وكان اخر اعمال ليلى علوي هو فيلم« شوجر دادي » وشاركها البطولة الفنان «بيومي فؤاد»، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني ومصطفى غريب ومحمد محمود، وغيرهم، ومن إخراج محمود كريم، والتأليف لؤى السيد، دارت أحداثه في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.

كما شاركت في فيلم جوازة توكسيك، والذي بدأ عرضه في يوليو الماضي ضمن موسم أفلام الصيف 2024، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، وتقدم شخصية المهندسة نوال ويلعب بيومي فؤاد دور مهندس أيضًا اسمه حسين وهو زوجها خلال العمل للمرة الثالثة في مسيرتهما الفنية، بعدما ظهرا زوجين في فيلمي ماما حامل في 2021 وشوجر دادي في 2023.

ابطال فيلم جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، هيدي كرم، تامر هجرس، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، جوهرة، ومروان يونس، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج زيد كردي.

اخر اعمال ليلي علوي التلفزيونيه

كما شاركت ليلى علوي في مسلسل دنيا تانية، الذي عُرض في موسم 2022، وشاركها في بطولته وقتها، مي سليم، مجدي كامل، فراس سعيد، وفاء صادق، ليلى عز العرب، أشرف زكي، أحمد عزمي، وأمير شاهين، وكان من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبدالعال.