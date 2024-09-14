نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل برغم القانون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد قناة ONE لعرض أولى حلقات مسلسل برغم القانون وهو من بطولة إيمان العاصي، غدًا الأحد، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الرقمية.

قصة وأحداث مسلسل برغم القانون



وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار 30 حلقة وهو مسلسل اجتماعي درامي ترصد حلقاته عالم المحاماة المليء بالمشكلات والصراعات ويسلط الضوء على القضايا ومشكلات المرأة المصرية.

دور إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون

وتظهر إيمان العاصي خلال أحداث المسلسل بشخصية تدعى “ليلى” وتعمل محامية ويظهر الفنان هاني عادل في دور زوجها ويحدث بينهما العديد من المشكلات التي تؤدي إلى اختفائه بشكل مفاجئ دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن إنجاب طفلين وهما "ليلى وهاشم" لتبدأ رحلة مع الصراع والتحديات رفقة أبنائها.

أبطال وصناع مسلسل برغم القانون

ومسلسل برغم القانون يضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن بمشاركة إيمان العاصي، وأبرزهم هاني عادل، وليد فواز، محمد القس، رحاب الجمل، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، المسلسل من، تأليف نجلاء الحديني، المسلسل من إخراج شادي عبد السلام، إنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون على شاشة ON

وسوف يتم عرض مسلسل "برغم القانون عبر شاشتي قناة ON وON drama من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

ويذاع مسلسل برغم القانون على شاشة قناة ONE في السابعة والنصف مساءً، ويعاد بواقع مرتين الأولى في الواحدة والربع صباحًا، ويعاد مرة أخرى في الحادية عشر والنصف من صباح اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون على ON drama



فيما يعرض مسلسل " برغم القانون " عبر شاشة قناة ON drama في العاشرة مساءً، ويعاد في الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.