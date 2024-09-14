نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عزاء ناهد رشدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام عزاء الفنانة الراحلة ناهد رشدي يوم الإثنين المقبل في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وذلك بعد أن رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 14 سبتمبر الجاري 2024، بعد صراع مع المرض.



حضور جنازة ناهد رشدي

حرص كلًا من الفنان شريف سلامة، وشقيقته الفنانة منال سلامة، على أن يكونوا أول الحضور لجنازة الفنانة ناهد رشدي، في مسجد الكواكبي بمنطقة العجوزة، لتأدية صلاة الجنازة عقب صلاة العصر، بعدما رحلت عن عالمنا في ساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز الـ 68 عاما، بعد صراع مع المرض.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور الجنازة منه الفنان جمال عبد الناصر، وزوجته الفنانة فاطمة الكاشف، والفنانة وفاء عامر، والفنان صبحي خليل، والفنان محمد رياض والفنان رشوان توفيق والفنانة وفاء مكي وعدد من أفراد أسرة الراحلة وأقاربها وأصدقائها المقربين.

نجوم الفن ينعون الفنانة ناهد رشدي

وحرص عدد من نجوم الفن، على نعي ناهد رشدي بكلمات مؤثرة معبرين عن حزنهم لرحيلها.

إذ كتبت الفنانة شريهان: "إنا لله وإنا إليه راجعون. في رحمة الله يا ناهد، ربنا يعفو عنك ويجعلك ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.. في الفردوس الأعلى إن شاء الله"

في حين كتبت الفنانة ياسمين صبرى عبر حسابها على "إكس" بقولها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، في الجنة ونعيمها إن شاء الله، الفنانة ناهد رشدي".

أما الفنانة كندة علوش فكتبت عبر انستجرام مسترجعًا ذكرياتهما معًا بصورة من عمل فني لهما سويًا علقت عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في الفنانة والإنسانة الرقيقة ناهد رشدي. لروحك الطيبة الرحمة والمغفرة ولأهلك الصبر".

أيضًا حرص الفنان محمد دياب على نعيها وكتب: "ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا أستاذة. كنتِ إنسانة رقيقة القلب ومن أطيب خلق الله. بالله عليكم ادعولها".

وفاة ناهد رشدي

كانت أعلنت نجلتها دينا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر الوفاة منذ دقائق قائلة:"لله ما اخذ ولله ما اعطي انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".