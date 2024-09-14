نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ربنا يهدّي الحال" بيومي فؤاد يكشف عن إمكانية تصالحه مع محمد سلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال خلاف الفنان بيومي فؤاد ومحمد سلام قائمة حتى الآن، حيث تحدث عن أزمته التي تعرض فيها لهجوم كبير بعد تقديمه مسرحية "زواج اصطناعي"، ضمن فاعليات موسم الرياض والتي قدمها خلال علميات العدوان الإسرائيلي على فلسطين ومهاجمته لأهالي غزة، وبعد اعتذار الفنان محمد سلام عن المشاركة فيها سبب جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الساعات القليلة الماضية تصدر بيومي الترند، بعد تجديده الحديث عن الأزمة في حوار لـ صحيفة «العرب» الخليجية، مشيرًا عن الجملة الشهيرة التي قالها على خشبة المسرح أثناء تقديم المسرحية “إحنا مبنجيش عشان نضحك حضراتكم إحنا بنيجي عشان نقدم فننا”، والتي كانت سببًا في الهجوم عليه بشكل كبير، مؤكدًا إنه أعاد التفكير في الأمر، ويمكن أن يكون خانه التعبير.

وتحدث بيومي فؤاد: “أقسم أن أحدًا لم يطلب مني أن أتكلم وقتها، بل إن الجميع اعترض على ظهوري، لكن فاجأت الكل حتى زوجتي، وأمسكت الميكروفون دون أي ترتيب مسبق ودون أن أعرف ماذا سأقول، وزملائي في العمل تم توجيه السباب إليهم بسببي، لكنني لم أستطع وقتها الصمت”.

أما عن إمكانية تصالحه مع محمد سلام قال: “ربنا يهدّي الحال.. بأمانة، هناك أطراف كثيرة مخلصة حاولت التدخل للصلح، لكن المشكلة أن ما حدث أصاب جميع العاملين في الفن بالأذى، وصار الفنانون كأنهم عار، مطالبون بالتخفي”.