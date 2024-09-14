نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاتها.. ما لا تعرفه عن ناهد رشدي بطلة مسلسل لن أعيش في جلباب أبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفت الفنانة ناهد رشدي بعد صراع مع المرض، صباح اليوم، والتي يطلق عليها الجمهور "سنية" بنت المعلم عبد الغفور البرعي، رحلت فى يوم ميلادها بعد صراع مع المرض، لعبت دور أم الشهيد أحمد المنسى.

موعد ومكان جنازة ناهد رشدي

سبق، أعلنت دينا سعد ابنة الفنانة ناهد رشدي عن موعد ومكان صلاة الجنازة، وكتبت عبر حسابها على Facebook: "صلاة الجنازة يوم السبت الموافق 14 من سبتمبر عقب صلاة العصر بمسجد عبد الرحمن الكواكبي بالعجوزة والدفن بمقابر العائلة بمقابر الغفير بصلاح سالم".

مرض ناهد رشدي

وعانت ناهد رشدي من مرض السرطان مدة طويلة، تجاوزت 4 أعوام، ولكنها كانت تحرص على تلقي العلاج، وقاربت الشفاء والتعافي بقوة وصمود في مواجهة المرض، ولكنه عاد ليهاجمها، وتفرغ زوجها عامين لدعمها.

ناهد رشدي ترفض الافصاح عن مرضها

رفضت ناهد رشدي من قبل ان تكشف عن مرضها التي تعاني منه، حيث إنه ا لا تريد أن يشمت فيها أحد، مؤكدة أن المرض كشف لها عن حاقدين وكارهين وأشخاص أرادوا أن "تتهد وبيتها يتخرب" على حد قولها.

من هي ناهد رشدي؟

وُلدتِ الفنانة ناهد رشدي، في 15 سبتمبر عام 1956، ودرست بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت فيه عام 1982، وبدأت مسيرة فنية غنية، قدمت خلالها العديد من الأدوار المتنوعة في المسرح والتلفزيون، لكن هذه المسيرة كانت متقطعة، حيث ابتعدت عن المشهد الفني وعادت مرات عديدة، بسبب التزاماتها العائلية، وظروفها الصحية التي أبعدتها عن التمثيل 8 سنوات في التلفزيون، قدمت خلالها عددا من الأدوار المسرحية، حسب ما كشفت في إطلالة إعلامية سابقة في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا".

من هو زوج ناهد رشدي؟

وتزوجت ناهد رشدي من محمد سعد لمدة 40 عامًا، وأنجبت منه ولدًا وبنتًا هما دينا وأحمد، وتخرج محمد سعد فى كلية التجارة بجامعة الأزهر، شغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي النصر للبترول في عام 2017، كان يوليها رعاية خاصة في فتره مرضها، خصوصًا خلال الفترة التي تفرغت فيها لتربية ابنيهما وابتعدت عن الفن.

أهم عمل في حياة ناهد رشدي الفنية

يعد مسلسل لن اعيش في جلباب ابي هو الابرز في مسيرتها، وأطلق الجمهور اسم "سنية" بنت المعلم عبد الغفور البرعي، عليها وذلك بسبب ارتباطهم الشديد بشخصية سنية التي قدمتها في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي مع الراحل نور الشريف وعبلة كامل.

أبرز اعمال ناهد رشدي

قدمت ناهد رشدي أكثر من 200 عملا عملا منها من بينها "أرابيسك" و"هوانم جاردن سيتي" و"الطوفان" و"طيور الزمن الجريح" و"النساء قادمون" و"اللعب في الوقت الضائع" و"حبشي فى الهواء الطلق" و"الأرض الطيبة" و"لمن يهمه الأمر" و"حلم العمر" و"أنا وبعدي الطوفان" و"الاختبار"، وعن الأعمال المسرحية "أوديب وشفيقة " و"عريس بالكريمة" و"بيت المصراوي"، و"الزوبعة "و "الأستاذ" و"الفلوس حبيبتي" و"مع خالص تحياتي" و"الحواجز"، والأعمال السينمائية: "الأخطبوط" و"الراقصة والشيطان "و "نعيمة فاكهة محرمة "و "لقاء في شهر العسل" و"صاحب العمارة" و"ثلاثة على واحد" و"الطريق إلى إيلات".