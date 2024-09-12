السبت.. المركز القومي للسينما يقيم عروض وفعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة

القاهرة - محمد ابراهيم - يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، وذلك يوم السبت القادم الموافق 14 سبتمبر بالهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الفيلم الروائي القصير ترداد

ومن المقرر أن يعرض خلال النادي كلًا من الفيلم الروائي القصير ترداد إخراج أحمد بدر، والذي يناقش قصة شاب يتبقى له يوم واحد قبل أن يدخل المستشفى ويبحث فى هذا اليوم على معانى للحياة من خلال مواقفها، والفيلم الروائى القصير قرن وستة أعوام إخراج محمد ناصف والذي يناقش قصة الشيخ حارث الذى يقرر السفر إلى ألمانيا لمقابلة حفيد هتلر، لمناقشة الوعد القديم الذي قطعه هتلر لجد حارث (محمد أمين الحسيني) بتحرير فلسطين،ولكن سرعان ما تجدد الوعد بين الأحفاد،ولكن الجشع خلق من جديد، والفيلم الروائى القصير معا إخراج محمد فهيم،



والذي يناقش قصة شاب يجلس فى غرفة يقرأ كتابا ومن خلال هاتفه الخلوى يتابع أخبار العالم ومنها الحروب التى أضفت علية الشعور بالحزن ويدخل فى حلم يعطى معانى اتحاد الشعوب ووقف الحروب.



أحمد النبوي

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي لمناقشة الافلام مع الجمهور.

معلومات عن نادي السينما

يذكر أن نادي السينما المستقلة يقيمة المركز القومي للسينما شهريًا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي سطوحي، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي احمد عسر