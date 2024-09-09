نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد نور يؤدي مناسك العمرة.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان محمد نور جمهوره بصورة له يؤديī من خلالاها مناسك العمرة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “نور” على الصورة قائلا:"اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يارب تقبل احلي واجمل عمره عملتها الحمدلله ربنا يتقبل".

تفاصيل كليب هو في كده

"هو في كدة" من كلمات محمد السوكني وألحان وتوزيع محمد قماح وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك ومكس وماستر خالد رؤوف ومونتاج محمود صبري وتم تصميمها بأحدث تقنيات ال AI.

وتعتبر ذلك الاغنيه اول اغاني موسم صيف ٢٠٢٤ تمهيدا لطرح الالبوم خلال الفتره المقبلة

كما يضم الألبوم عدد من الأغاني الذي تعاون فيها نور مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي.

أحدث أعمال محمد علام

كما يقدم محمد علام عدد من المشاريع الغنائية خلال صيف ٢٠٢٤ لعدد من نجوم الغناء منهم أمير الغناء العربي هاني شاكر والنجم محمد نور والنجمه مروه نصر والنجم كريم محسن وفريق بلاك تيما وعدد من أشهر نجوم الغناء ويعقدون عدد من الجلسات الفنيه للاستقرار علي الاعمال الذي يقوم بطرحها للجمهور خلال الفتره القادمة.

آخر أعمال محمد نور

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد نور دويتو كلمني عن نفسك مع حبيبة، والتي حاز على إعجاب الجمهور.

كلمات أغنية كلمني عن نفسك

كلمني عن نفسك

يا جامد انت يا واثق في نفسك

في جمالك انت طب مين ينفسك

بتقولي لاءه ما تقول لنفسك

مابجيش انا غير بمزاجي

بمزاجي

بما بما بما

بمزاجي

بمزاجي

أنا اسهل حاجه بقولها لاءه

معايا هتشوف مشقه

بمزاجي كده كده

وانا بايعه الدنيا دماغي طقه

معنديش حاجه فارقه

أنا ممكن اجي بس

بمزاجي

بمزاجي

بما بما بما

بمزاجي

بمزاجي

كلمني عن نفسك

تطلع مين انت وشايفلي نفسك

مغرور شويه بتحب نفسك

قولتلي مش هاجي واهوه جيت بنفسك

مابجيش أنا غير بمزاجي

مزاجي لو راق ودماغي رايقه ماقولش لحد لاءه

بمزاجي كده كده

ودي في الدلع كده خطوتها سابقه وقلبي اختار ونقي

أنا ممكن اجي بس

بص في ورقتك

عينك عليا كده خدت وقتك

وانا كلت عقلك

عينك عليا عارف اني شاغلك

مابجيش أنا غير بمزاجي

بمزاجي

بما بما بما

بمزاجي

بمزاجي

بمزاجي