نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رسالتها الغامضة.. فريدة سيف النصر تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة فريدة سيف النصر في الآونة الأخيرة التريند، وذلك بعدما تم الإعلان عن عدم مشاركتها في مسلسل «العتاولة 2»، من قبل مخرج العمل، والتى خرجت لترد على تصريحاته برسالة غامضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتبت فريدة سيف النصر مازحة: “ياكماحه مش قرننة ولا استفخار ونفخة كدابة..أنا على طول راكبة التريند، هو عايز يفلت ويروح لغيري بس أنا كاتمة على نفسه”.

وتابعت: “مش عارف يفلفص مني بطة بلدي راقدة على مراوحه ههههه..هو يعني ايه يفلفص دي.. ياللا ارزاق. هات ايدك يابني نزلني”.

آخر أعمال فريدة سيف النصر

من الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة فريدة سيف النصر هو مسلسل "العتاولة" الذي تم عرضه في شهر رمضان الكريم الماضي، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور أحداثه حول أخان شقيقان يعملان في النصب والجريمة ومن ثم تعرضهم عمليات النصب للعديد من المشاكل والعقبات

وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.



طاقم عمل مسلسل العتاولة

شارك في بطولة مسلسل العتاولة كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، نهى عابدين، زينة، صلاح عبدالله، ميمي جمال، فريدة سيف النصر، مؤمن نور، مريم الجندي، هدى الأتربي، أحمد كشك، زينب العبد، وآخرين من النجوم المتميزين، والمسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.