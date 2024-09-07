نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادين نجيم تطل في برنامج "بيت السعد" مع عمرو وأحمد سعد "الليلة" على "MBC مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطل النجمة نادين نجيم في برنامج "بيت السعد" مع عمرو وأحمد سعد في حلقة "الليلة" من البرنامج الفني "بيت السعد" على "MBC مصر"، يستقبل الشقيقان ضيفتهما بحفاوة كبيرة، ويسألانها عن مواصفات الرجل المثالي بالنسبة لها، وعن المواصفات التي تجعلها تبتعد عن الأشخاص. وتعتبر نادين أن الرجل البخيل هو بخيل في كل شيء، حتى في مشاعره، وتكشف عن الأسباب التي تجعلها تنفصل عن الرجل.

تفاصيل حلقة نادين

يتخلل الحلقة أغنية تؤديها نادين بصوتها بمشاركة أحمد، وتقدم مشهدًا تمثيليًا مع عمرو، وتتحدث عن أدوارها وكيفية اختيارها لها وعن سبب غيابها عن المشاركة في أعمال درامية أو سينمائية مصرية طيلة الفترة الماضية.

موعد عرض حلقة نادين في برنامج بيت السعد

تُعرض هذه الحلقة من برنامج "بيت السعد" على "MBC مصر" السبت 7 سبتمبر، 09:00 مساءً، ويُعاد 2:30 بعد منتصف الليل.