نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير شاهين يعلن وفاة حماه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين وفاة والد زوجته منه جاب الله من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك ".

كتب معلقا:'انا لله وانا اليه راجعون

توفي إلى رحمه الله حماية العزيز والد زوجتي اللواء اركان حرب / مصطفي جاب الله أرجو الدعاء بالرحمه والمغفره

تواصل الفنانة إلهام شاهين تصدر محركات البحث عبر موقع وذلك بعد رأيها عن ترك العمل من أجل الصلاة، مشيرة إلى أن الأولوية للعمل ثم الصلاة.

كما خرجت إلهام شاهين للحديث عن رأيها في حفل الفنانة ماجدة الرومي بمهرجان العلمين الجديدة، حيث قالت في منشور عبر انستجرام:" حضرت أجمل حفله بالعلمين للنجمة العربية المطربة الرائعة.. والصديقة الغالية ماجدة الرومي.. ماجدة هى الفن الراقي والسمو والشياكة والإحترام.. تحترم جمهورها وتحترم فنها.. وتحب مصر من كل قلبها.. شكرًا لمحبتك وفنك الجميل يا أجمل جميلات الفن في الوطن العربي.. بنحبك".