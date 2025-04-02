الحوثيون: استهدفنا بصواريخ ومسيرات قطعا حربية معادية في البحر الأحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 09:31 صباحاً - أعلن الحوثيون، فجر اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت قطعًا حربية وصفتها بـ"المعادية" في البحر الأحمر، وفي مقدمتها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان".

وأكد الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان فجر اليوم، بحسب وسائل إعلام حوثية، أن قواتهم استخدمت صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة لضرب الأهداف البحرية التابعة للقوات الأمريكية، مشيرًا إلى أن الاشتباك لا يزال متواصلاً.

وشدد المتحدث العسكري على أن العمليات العسكرية ستستمر بوتيرة متصاعدة ضد من وصفه بـ"العدو الأمريكي"، مؤكدًا أن قواتهم لن توقف عملياتها إلا في حال وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، نفذت المقاتلات الأمريكية سلسلة غارات عنيفة على مواقع تابعة للحوثيين في صعدة والحديدة وذمار.

وأعلن المتحدث باسم البنتاجون الأمريكي، شون بارنيل، أن وزير الدفاع هيجسيث، وجّه بزيادة الأصول الجوية والبحرية للجيش الأمريكي في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط، دعمًا لحماية التدفق الحر للتجارة في المنطقة، بحسب موقع البنتاجون.