الذهب يقفز إلى أعلى مستوى
بلغت أسعار الذهب مستوى قياسياً اليوم الثلاثاء، مدفوعةً بالمخاوف من أن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما عزّز الإقبال على الملاذات الآمنة.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.34% ليصل إلى 3133.70 دولاراً للأونصة، بعدما سجّل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,148.88 دولاراً.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.30% لتصل إلى 3159.70 دولاراً.
وفي الجلسة السابقة، سجّل المعدن النفيس أقوى أداء فصلي له منذ عام 1986، في واحدة من أكبر موجات الصعود في تاريخ الذهب.
وتراجع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 34.04 دولاراً للأونصة، كما انخفض البلاتين بنسبة 0.1% ليسجّل 991.41 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% ليبلغ 989.19 دولاراً.
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