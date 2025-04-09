الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب بل نقف بكل قوة في وجه أي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أبريل 2025 12:31 مساءً - قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تسعى للحرب، لكنها ستقف بكل قوة في وجه أي اعتداء.

وأضاف في مراسم اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية: "في مختلف المجالات، بما في ذلك تأمين المعدات، والأنشطة العمرانية، وعملية التنمية، لم نعد نعتمد على الآخرين. نحن لا نسعى للحرب، لكننا سنقف بكل قوة في وجه أي اعتداء، بالاعتماد على المعرفة والقدرة والسلطة التي خلقها أبناء هذه الأرض"، حسب وكالة تسنيم للأنباء.

وتابع قائلًا: "كلما ضغط العدو أكثر، أصبحنا أقوى، وكلما زادت التهديدات، أصبح صمودنا أقوى".

وأكد: "نحن لسنا متجاوزين ولا نخطط للاعتداء على أي دولة، وقد أخبرنا دائمًا الدول الإسلامية أن أخوتنا ليست مجرد شعار سياسي، بل هي قناعة إيمانية. وهذه القناعة تنبع من مبادئنا، وليست تكتيكًا سياسيًا كما يفعل البعض الآخر".

وقال الرئيس بزشكيان: "على الرغم من كل التحديات، نحن دائمًا نسعى لإقامة علاقات صحية، حياة سلمية، وتعامل قائم على السلام والأخوة مع الآخرين، ولكن، الكيان الصهيوني الذي يواصل اليوم قتل النساء، الأطفال، كبار السن والشباب بلا رحمة، دون أي مراعاة إنسانية أو احترام للقوانين الدولية".

وأضاف: "إذا دافعنا عن أنفسنا، يتهموننا، وإذا بقينا بلا دفاع، فلن يقدموا لنا أي دعم، بل سيفعلون بنا الشيء نفسه الذي يفعلونه اليوم بشعب غزة ولبنان وسوريا".

وأكمل قائلًا: "لقد أعلنّا بوضوح، وكرر قائد الثورة الإسلامية مرارًا وتأكيدًا، أنه لا يوجد أي اعتراض على الاستثمارات المشروعة حتى من قبل المستثمرين الأمريكيين في البلاد".

وأضاف: "ما لا يمكن قبوله هو المؤامرات، والانقلابات، والسياسات المدمرة والتدخلية، إيران ليست مكانًا للمؤامرات ولن تكون".