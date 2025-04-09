رئيس مجلس الوزراء الكويتى بالإنابة يوكد على أهمية التعاون والتكامل الإقتصادي بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أبريل 2025 11:29 صباحاً - أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأربعاء أهمية التعاون والتكامل الإقتصادي بين الدول العربية بهدف تكامل الجهود العربية وتوحيد السياسات والإجراءات التي تستهدف تقوية الهياكل الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية.

وقال الشيخ فهد اليوسف في كلمته خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية والدورة الاعتيادية ال16 لمجلس وزراء المالية العرب التي تستضيفها دولة الكويت إن المرحلة الراهنة بما تحمله من تعقيدات تضع على عاتق المؤسسات المالية العربية مسؤولية تاريخية في مضاعفة الجهد وتعزيز التكامل المؤسسي.

وشدد على أهمية تكريس روح التضامن العربي والتكيف مع المتغيرات وسرعة التجاوب مع احتياجات الدول الأعضاء وأنها مطالبة "اليوم أكثر من أي وقت مضى بتكثيف جهودها".

وأوضح أنه لا يمكن اغفال التطور السريع في التكنولوجيا وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت محركا رئيسا للاقتصاد العالمي معتبرا أن ذلك يمثل تحديا بارزا في قدرة الاقتصاد العربي على دمج هذه التقنيات الحديثة في الأسواق لتحقيق النمو والتطور المشهود.