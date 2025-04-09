ريبنيتس: سأستمر في قيادة سيارة كويتية-ألمانية رمزاً للتعاون المتين بين بلدينا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أبريل 2025 11:29 صباحاً - - هنأ بمرور 50 عاماً من الثقة والاستقرار والنجاح المشترك بين الكويت وألمانيا

أعرب السفير الألماني لدى البلاد هانس كريستيان فرايهير فون ريبنيتس عن تهانيه بمناسبة مرور 50 عاماً على استثمار الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في شركة مرسيدس-بنز، موضحاً أنها «50 عاماً من الثقة والاستقرار والنجاح المشترك»، ومؤكدا أنه سيستمر في قيادة سيارة كويتية-ألمانية «رمزاً لهذا التعاون المتين بين بلدينا».وفي بيان حصلت «الراي» على نسخة منه، قال فون ريبنيتس: «تُرحّب مدينة شتوتغارت، عاصمة مرسيدس في جمهورية ألمانيا الاتحادية، برئيس مجلس وزراء دولة الكويت سمو الشيخ أحمد العبدالله والوفد الرفيع المرافق له، بمناسبة الاحتفال بهذه الشراكة الاقتصادية المتميزة».وأضاف: «أرست ألمانيا والكويت على مدار العقود الماضية أسساً متينة من التعاون الاقتصادي البنّاء، ونحن اليوم مدعوون لمواصلة هذا النهج وتعزيز الشراكة في مواجهة تحديات عالمنا المتغيّر».