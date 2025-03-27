مباحثات بين رئيس قطاع الإعلام والاتصال والمدير العام للإيسيسكو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 10:32 صباحاً - استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم الاربعاء 26 مارس الجاري بمقر المنظمة، السفير احمد رشيد خطابي، الامين العام المساعد، رئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية.

وبهذه المناسبة، صرح السفير خطابي أن هذا اللقاء شكل مناسبة للاطلاع على الرؤية الشاملة للمدير العام لتطوير أداء المنظمة ومبادراته العملية لإصلاح بنيتها التنظيمية والتحول الهيكلي الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة مما كرس حيويتها في تحقيق مكاسب نوعية على طريق بلورة المهام الموكولة إليها ولا سيما في مجال الاتصال وبناء دعائم علاقات تشاركية متنوعة خلاقة.

وفي هذا السياق، أكد السفير أن قطاع الإعلام والاتصال أخذ علما بطلب منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم بشأن نيل صفة مراقب لدى مجلس وزراء الإعلام العرب، الذي سيرفع لمعالي الأمين العام تمهيدا لعرضه على المجلس المذكور وفق الأنظمة المعمول بها.

كما ثمن السفير خطابي استراتيجية وبرامج عمل "الإسيسكو" وتوجهاتها الطموحة المتكاملة مع أهداف الجامعة العربية بما في ذلك على الخصوص على الصعيد الإعلامي والتواصلي ونشر ثقافة السلام في إطار من الانفتاح على روح العصر والتحديث ومواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي.

هذا وقد جرى هذا اللقاء بحضور كل من عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام، وأسامة هيكل، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، ومحمد الهادي السهيلي، مدير إدارة الشؤون القانونية والمعايير الدولية.