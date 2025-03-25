الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي في النيجر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 مارس 2025 12:30 مساءً - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع جنوب غربي جمهورية النيجر وتسبب في مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وإذ شددت في بيان اليوم الثلاثاء على شجب دولة الكويت للإرهاب بكل أشكاله واستهداف دور العبادة، أكدت الوزارة على تضامنها مع جمهورية النيجر في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وذكرت أن دولة الكويت تتقدم بخالص تعازيها لجمهورية النيجر وإلى أسر الضحايا متمنية للمصابين الشفاء العاجل.