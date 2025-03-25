الكويت تدين إعلان إنشاء إسرائيل وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 مارس 2025 12:30 مساءً - أعربت الكويت، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإعلان سُلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة خاصة؛ تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة، بالإضافة إلى المصادقة على فصل 13 حيًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن هذه الخطوات تمثل استمرارًا لسياسات التهجير القسري والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يرفض صراحة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، ويدين محاولات تغيير الطابع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والإنسانية لردع سُلطات الاحتلال عن اعتداءاتها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل الجاد لوقف هذه الانتهاكات، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.