حماس: لا صحة لادعاءات الاحتلال بشأن تفاصيل عملية اغتيال هنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - نفت حركة حماس ادعاءات جيش الاحتلال بشأن تفاصيل عملية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي الأسبق للحركة، بأن القنبلة التي تسببت في اغتيال هنية في غرفته كانت موضوعة في وسادته الخاصة.

وأضافت "حماس"، في بيانٍ: "التحقيقات انتهت إلى أن عملية اغتيال هنية تمت بواسطة صاروخ موجه يزن 7.5 كيلوجرام من المتفجرات".

تابع البيان: "أكاذيب الاحتلال بشأن عملية اغتيال هنية محاولة يائسة لإبعاد الأنظار عن الجريمة".

وكانت "القناة 12" العبرية، كشفت عن تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، يوم 31 يوليو في العاصمة طهران، عقب مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

ووفقًا للقناة العبرية، فإن القنبلة التي تسببت في اغتيال هنية في غرفته كانت موضوعة في وسادته الخاصة.