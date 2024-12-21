تراجع الأسهم الأوروبية
انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم السبت، وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا بنسبة 0.9 في المائة، مُقلصًا بعض خسائره التي وصلت إلى اثنين في المائة خلال الجلسة.
كما انخفض مؤشر قطاع الرعاية الصحية أربعة في المائة، في حين هبط المؤشر القياسي الدنماركي 13.2 في المائة، مسجلا أقل إغلاق له منذ أغسطس 2023.
وانخفضت أيضاً معظم القطاعات الفرعية في المؤشر ستوكس، وسجل قطاع العقارات ارتفاعًا 1.4 في المائة.
وسجل المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني انخفاضًا بواقع 0.3 في المائة، بينما أظهرت البيانات أنّ مبيعات التجزئة البريطانية ارتفعت 0.2 في المائة في الشهر الماضي.
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