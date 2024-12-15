نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في وظائف الجيش الكويتي لخريجي الثانوية للنساء والرجال 2025 في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - يعد التسجيل في وظائف الجيش الكويتي لخريجي الثانوية العامة موضوعًا هامًا للعديد من الطلبة، الذين يرغبون في الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة. وقد أعلنت وزارة الدفاع في الكويت عن توفر فرص وظيفية متنوعة للرجال والنساء، مما يجعل هذا الرابط المخصص للتقديم من الروابط التي يسعى الكثيرون للحصول عليها. في هذا المقال، سنسلط الضوء على النقاط الرئيسية المتعلقة بعملية التقديم ومتطلبات الالتحاق بالجيش الكويتي.

محتويات

شروط القبول في وظائف الجيش الكويتي

شروط القبول في وظائف الجيش الكويتي

للالتحاق بالجيش الكويتي، يجب على المتقدمين استيفاء بعض الشروط الأساسية، والتي تشمل

تكون الجنسية كويتية للمتقدم.

يجب أن يتراوح عمر المتطوع بين 18 و30 عامًا.

التأكد من اللياقة الصحية اللازمة للخدمة العسكرية.

يجب أن يتجاوز طول القامة 160 سم.

حسن السيرة والسلوك شرط أساسي.

اجتياز المقابلة الشخصية.

عدم وجود سوابق عدلية تتعلق بجرائم مخلة بالشرف.

يجب أن يكون المتقدم من أبناء الشهداء العسكريين في الكويت.

يتطلب من الموظف تقديم استقالته في حال القبول النهائي.

طريقة التسجيل ورفع المستندات المطلوبة

طريقة التسجيل ورفع المستندات المطلوبة

للتسجيل في وظائف الجيش الكويتي، يمكن للمتقدمين زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتجنيد المتطوعين واتباع الخطوات الآتية

الدخول إلى الموقع الإلكتروني.

اختيار خيار “التسجيل”.

إدخال المعلومات المطلوبة والتحقق منها.

رفع المستندات اللازمة.

تأكيد عملية التقديم من خلال النقر على “إرسال”.

طباعة نموذج التسجيل لاحقًا وإحضاره إلى مركز التجنيد في الموعد المحدد. ستكون هناك رسالة محددة بموعد المقابلة في حال قبول الطلب.

المستندات المطلوبة للتقديم

المستندات المطلوبة للتقديم

تتضمن الأوراق اللازمة للتقديم على وظائف الجيش الكويتي ما يلي

البطاقة الأمنية الأصلية والصور اللازمة.

شهادة الميلاد الأصلية مع 3 نسخ.

إثبات الجنسية للأم أو جواز السفر أو البطاقة الأمنية للمقيمين بصورة غير قانونية.

أحدث شهادة دراسية مع نسخ منها.

8 صور شخصية حديثة مقاس 6×4 مع الغترة والعقال.

في حالة الزواج، يجب تقديم صورة من عقد الزواج.

جنسيّة الزوجة للكويتيات أو أوراق إثبات للزوجات المقيمات بصورة غير قانونية.

وظائف الجيش الكويتي المتاحة

وظائف الجيش الكويتي المتاحة

تتيح وزارة الدفاع للكويت فرص الانضمام لصفوف الجيش في عدة رتب تشمل الجندي وجندي محترف وضابط صف وضباط في الخدمات الطبية والعسكرية. تستقبل الوزارة حاليًا الطلبات من خريجي الثانوية العامة من الجنسين.

رقم التواصل مع إدارة تجنيد المتطوعين

رقم التواصل مع إدارة تجنيد المتطوعين

للاستفسارات أو الحصول على معلومات إضافية، يمكن للمتقدمين التواصل مع الإدارة العامة لتجنيد المتطوعين عبر الرقم 24830858، داخلي 61348.

رابط التقديم في وظائف الجيش الكويتي

رابط التقديم في وظائف الجيش الكويتي

للتقديم على وظائف الجيش الكويتي، يمكن زيارة الرابط التالي “”، حيث يمكن للمتقدمين التسجيل واتباع التعليمات المشار إليها سابقًا. بعد تقديم الطلب، سيتلقى المتقدم إشعارًا بشأن المقابلة الشخصية في حال قبول طلبه.

في الختام، يوفر الجيش الكويتي فرصًا للالتحاق بخدماته للرجال والنساء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة. لقد استعرضنا كافة الخطوات المطلوبة، والشروط الضرورية، والمستندات التي يجب تقديمها، إضافة إلى كيفية التواصل مع إدارة التجنيد. نتمنى التوفيق للجميع في رحلتهم نحو الخدمة الوطنية.