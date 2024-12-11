نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعراض التوحد عند الأطفال في عمر ثلاث سنوات في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

الصعوبات التي تواجه مرضى التوحد



التوحد، أو اضطراب طيف التوحد (ASD)، هو حالة معقدة تؤثر على النمو والسلوك، مما يسبب صعوبات في التفاعل الاجتماعي، والتواصل، والسلوكيات المتكررة،تتفاوت شدة التوحد بين الأفراد، حيث يمكن أن تظهر الأعراض في مراحل مختلفة من الحياة،على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يتمكنون من التكيف مع محيطهم والتفاعل بشكل إيجابي مع الآخرين مع مرور الوقت، إلا أن العديد منهم يواجهون تحديات مستمرة تتطلب دعماً خاصًا،من المهم فهم هذه التحديات لمساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

1،الصعوبات الاجتماعية



تُعَد الصعوبات الاجتماعية من أكبر التحديات التي يواجهها مرضى التوحد،الأطفال المصابون بالتوحد يجدون صعوبة في

فهم التفاعلات الاجتماعية يعاني كثيرون من مشاكل في قراءة تعابير الوجه وفهم الإشارات غير اللفظية، مما يؤثر على قدرتهم على التفاعل بشكل فعّال مع الآخرين،على سبيل المثال، قد لا يدرك الطفل عندما يكون الآخرون غير مرتاحين أو يشعرون بالإحباط،

تكوين العلاقات بينما يسعى العديد من الأطفال لتكوين صداقات، فإنهم قد يجدون صعوبة في بدء المحادثات أو الانخراط في أنشطة جماعية، مما يؤدي إلى شعورهم بالعزلة أو الوحدة،

المشاركة في الأنشطة الاجتماعية يفضل الأطفال المصابون بالتوحد اللعب بمفردهم بدلاً من الانخراط في الألعاب الجماعية، مما يقلل من فرصهم في بناء المهارات الاجتماعية،

2،الصعوبات التواصلية



يعتبر التواصل جزءًا رئيسيًا من التفاعل الاجتماعي، وهو أحد المجالات التي تتأثر بشدة عند الأفراد المصابين بالتوحد

تأخر اللغة يواجه العديد من الأطفال المصابين بالتوحد تأخرًا في تعلم الكلام، مما يستدعي ضرورة دعمهم بشكل متخصص لتطوير مهاراتهم اللغوية،

استخدام اللغة بالرغم من تعلم الكلام، قد يجد الأطفال صعوبة في استخدام اللغة بشكل مناسب،على سبيل المثال، يمكن أن يكرروا الكلمات أو العبارات بدلاً من استخدامها للتعبير عن أفكارهم،

التواصل غير اللفظي يعاني الكثيرون من صعوبة في استخدام أو فهم الإشارات غير اللفظية، مثل الإيماءات أو تعابير الوجه، مما يؤثر سلباً على فعالية تواصلهم مع الآخرين،

3،المشاكل الحسية



يواجه العديد من الأشخاص المصابين بالتوحد تحديات حسية تؤثر على حياتهم اليومية

الحساسية المفرطة قد يكون لدى بعض الأطفال حساسية مفرطة للأصوات أو الأضواء الساطعة أو اللمسات، مما يجعل المواقف اليومية، مثل الذهاب إلى المدرسة أو المراكز العامة، مزعجة لهم،

ردود الفعل غير العادية تظهر ردود أفعالهم تجاه المنبهات الحسية بشكل غير تقليدي، مثل البكاء أو الانسحاب، مما يجعل من الصعب عليهم التكيف مع المواقف الاجتماعية،

4،التكيف مع التغيير



يمكن أن يمثل التغيير في الروتين مصدر قلق كبير لمرضى التوحد

القلق من التغييرات قد يُظهر الأطفال المصابون بالتوحد مقاومة شديدة لأي تغييرات في روتينهم اليومي، مثل تغيير مواعيد الحافلات أو تأخير الأنشطة، مما يؤدي إلى نوبات غضب أو سلوكيات غير منتظمة،

الاعتماد على الروتين يعتمد العديد من الأطفال المصابين بالتوحد على الروتين كوسيلة للشعور بالأمان، وأي انقطاع في هذا الروتين قد يؤدي إلى شعورهم بالقلق أو الارتباك،

5،سلوكيات متكررة



يمكن أن تشمل السلوكيات المتكررة

الحركات المتكررة قد يقوم الأطفال بحركات متكررة، مثل الاهتزاز أو الدوران، كوسيلة للتعامل مع الضغوط أو الإثارة،

نوبات الغضب يعاني الأطفال المصابون بالتوحد أحيانًا من نوبات غضب نتيجة عدم قدرتهم على التعبير عن مشاعرهم أو التعامل مع المواقف الصعبة،

أعراض التوحد عند الأطفال في عمر ثلاث سنوات



تظهر أعراض التوحد عادةً في السنوات الأولى من الحياة، ومن الأعراض الشائعة التي يمكن أن تظهر عند الأطفال في عمر الثلاث سنوات

عدم الاستجابة عند النداء قد يلاحظ الآباء أن أطفالهم لا يستجيبون عند مناداة أسمائهم، رغم عدم وجود مشكلات سمعية،

عدم التواصل بصريًا يمكن أن يتجنب الأطفال النظر في عيون الآخرين، مما يؤثر على قدرتهم على التواصل،

الانطواء يفضل الأطفال المصابون بالتوحد اللعب بمفردهم، مما يؤدي إلى عدم التفاعل مع أقرانهم،

تأخر في اللغة قد يواجه الأطفال صعوبة في تكوين جمل كاملة أو قد يكررون كلمات معينة بشكل مستمر دون فهم المعنى،

صعوبة في التعبير عن المشاعر يجد الأطفال صعوبة في فهم مشاعر الآخرين أو التعبير عن مشاعرهم الخاصة، مما يؤدي إلى الإحباط،

المزيد من الأعراض تشمل



التصرفات الغريبة قد يظهر الأطفال سلوكيات غير عادية مثل ترتيب الأشياء بشكل محدد أو الانغماس في أنشطة معينة،

التقلبات المزاجية قد يواجه الأطفال نوبات غضب شديدة أو تغييرات مفاجئة في المزاج،

أساليب وطرق علاج التوحد عند الأطفال



تتعدد طرق علاج التوحد، وتعتمد على احتياجات كل طفل،ومن الأساليب الشائعة المستخدمة

العلاج السلوكي التواصلي (ABA) يُعتبر هذا العلاج الأكثر شهرة وفعالية،يركز على تعزيز السلوكيات الإيجابية وتجاهل السلوكيات السلبية،يتم تقديم مكافآت لتحفيز السلوك الجيد. العلاج التأهيلي يهدف إلى تعليم الأطفال المهارات الضرورية مثل التواصل والتنظيم،يساعد في بناء ثقتهم بأنفسهم ويعزز الاستقلالية. العلاج اللغوي يركز على تحسين المهارات اللغوية والتواصل،يساعد الأطفال على استخدام اللغة بشكل أفضل للتعبير عن أنفسهم. العلاج الاجتماعي يهدف إلى تعليم الأطفال كيفية التفاعل مع الآخرين وتطوير المهارات الاجتماعية اللازمة لبناء العلاقات. العلاج الدوائي في بعض الحالات، يمكن استخدام الأدوية للمساعدة في إدارة أعراض معينة مثل القلق، أو فرط النشاط، أو تشتت الانتباه. التدخلات الغذائية تشمل تناول أطعمة معينة تحتوي على مكونات قد تساعد في تحسين الصحة العامة والسلوك.

أنواع التوحد عند الأطفال



تختلف أنواع التوحد بناءً على الأعراض وشدة الحالة، ومن بينها