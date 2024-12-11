نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعراض خلل الغدة الدرقية في المقال التالي

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ما هي الغدة الدرقية

ما هي الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة تقع في الجزء الأمامي من الرقبة، تحت الحنجرة، وتحيط بالقصبة الهوائية،تعتبر هذه الغدة جزءًا هامًا من نظام الغدد الصماء، حيث تقوم بإفراز هرموناتها مباشرةً إلى مجرى الدم،تحتوي الغدة الدرقية على خلايا متخصصة تُعرف بالخلايا الكيسية، والتي تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي داخل الجسم،بالإضافة إلى ذلك، فإنها مسؤولة عن التحكم في عملية حرق الطعام، مما يؤثر بشكل ملحوظ على مستوى الطاقة وطريقة استجابة الجسم للغذاء.

تقوم الغدة الدرقية بإفراز هرمونين رئيسيين، هما الثيروكسين (T4) وثلاثي اليودوثيرونين (T3)،هذه الهرمونات لها تأثير واسع النطاق، حيث تؤثر على صحة الإنسان وجميع جوانب الأيض، بالإضافة إلى دورها في تنظيم الوظائف الحيوية مثل معدل نبضات القلب ودرجة حرارة الجسم.

أعراض خلل الغدة الدرقية

أعراض خلل الغدة الدرقية

تظهر أعراض خلل الغدة الدرقية بشكل متفاوت حسب مستوى الهرمون، وتختلف من شخص لآخر، وغالبًا ما تتطور ببطء وقد تستغرق سنوات قبل أن تصبح واضحة،تشمل الأعراض المحتملة ما يلي

زيادة في وزن الجسم.

التعب والإرهاق المستمر.

الإمساك المزمن.

حساسية مفرطة للبرودة.

انتفاخ في الوجه.

جفاف البشرة.

بحة في الصوت.

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

ضعف وألم في العضلات.

ألم وتورم في المفاصل.

تساقط ملحوظ للشعر.

زيادة غزارة الدورة الشهرية وعدم انتظامها.

ضعف في الذاكرة.

الاكتئاب.

تورم الغدة الدرقية.

تباطؤ في ضربات القلب.

إذا كانت لديك أي من هذه الأعراض، يُوصى بالتوجه إلى الطبيب للتقييم والعلاج المناسب.

خلل الغدة الدرقية لدى الأطفال حديثي الولادة

خلل الغدة الدرقية لدى الأطفال حديثي الولادة

يعتبر خلل الغدة الدرقية لدى حديثي الولادة حالة صحية تستدعي الاهتمام والتدخل السريع،تشمل الأعراض الشائعة لهذا الخلل ما يلي

اصفرار في بياض العين والجلد، نتيجة عدم قدرة الكبد على معالجة مادة البيليروبين بشكل صحيح. صعوبة في التنفس، فقد يواجه الطفل صعوبات في التنفس بشكل طبيعي. تورم في اللسان، مما قد يؤدي إلى تدليه بشكل غير طبيعي. وجود فتق في السُرة. البكاء المستمر وزيادة في نوبات البكاء. مشاكل في الإخراج، مثل الإمساك. النوم لفترات طويلة جدًا. ضعف في العضلات.

أهمية العلاج

أهمية العلاج

علاج خلل الغدة الدرقية لدى الأطفال حديثي الولادة يعد ضرورة قصوى، إذ يساعد في تجنب تدهور النمو العقلي والجسدي للطفل،الكشف المبكر والعلاج الفوري يمكن أن يساهمان في تحسين حالة الطفل وضمان نموه بشكل صحي.

خلل الغدة الدرقية عند الأطفال والمراهقين

خلل الغدة الدرقية عند الأطفال والمراهقين

أعراض خلل الغدة الدرقية عند الأطفال والمراهقين

أعراض خلل الغدة الدرقية عند الأطفال والمراهقين

تتشابه أعراض خلل الغدة الدرقية عند الأطفال والمراهقين مع تلك التي تظهر عند البالغين، لكن هناك أيضًا أعراض خاصة بهذه الفئة العمرية،إليك أهم الأعراض

ضعف نمو الجسم يمكن أن يؤدي خلل الغدة الدرقية إلى قِصر طول الطفل، مما يؤثر على نموه البدني. ضعف النمو العقلي قد يؤثر الخلل على تطور العقل، مما يتسبب في صعوبات في التعلم والتركيز. التأخير في سن البلوغ يمكن أن يتأخر بدء سن البلوغ لدى المراهقين، مما يؤثر على التطور الجنسي. تأخير نمو الأسنان قد يحدث تأخير في ظهور الأسنان، مما يؤثر على الصحة الفموية.

استشارة الطبيب

استشارة الطبيب

من المهم استشارة الطبيب عند ظهور أي من هذه الأعراض، حيث يمكن أن تكون علامة على وجود خلل في الغدة الدرقية.

الكشف المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساعد في إدارة الأعراض وضمان نمو صحي وسليم للأطفال والمراهقين.

أسباب خلل الغدة الدرقية

أسباب خلل الغدة الدرقية

تتعدد أسباب خلل الغدة الدرقية، منها

عدم إنتاج كمية كافية من الهرمونات، مما يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية. وجود أمراض المناعة الذاتية، مثل مرض هاشيموتو، التي تسبب هجوم جهاز المناعة على الغدة. العوامل البيئية والجينية، حيث أن التعرض لبعض المواد الكيميائية أو وجود تاريخ عائلي من الأمراض الدرقية يزيد من خطر الإصابة. الجراحة استئصال الغدة الدرقية أو جزء منها يؤدي إلى نقص في إنتاج الهرمونات. العلاج الإشعاعي، والذي يمكن أن يؤثر على وظيفة الغدة الدرقية. بعض الأدوية، مثل الليثيوم، يمكن أن تؤثر سلبًا على إنتاج هرمونات الغدة الدرقية. الإشعاع المستخدم لعلاج بعض أنواع السرطان.

إذا ظهرت أي علامات أو أعراض تشير إلى خلل في الغدة الدرقية، مثل التعب أو تغيرات الوزن أو اضطرابات النوم، من المهم استشارة طبيب مختص لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد العلاج المناسب.

أسباب حدوث خلل الغدة الدرقية النادرة

أسباب حدوث خلل الغدة الدرقية النادرة

تشمل الأسباب النادرة لحدوث خلل في الغدة الدرقية ما يلي

اضطرابات الغدة النخامية تحدث عندما تفشل الغدة النخامية في إفراز كمية كافية من الهرمون المحفز للغدة الدرقية (TSH). فترة الحمل قد تتطور اضطرابات الغدة خلال الحمل نتيجة تفاعل المناعة،من الضروري علاج هذه الحالة بسرعة لتفادي مضاعفات مثل الولادة المبكرة. نقص الأيودين الأيودين عنصر أساسي في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، لذا فإن نقصه يمكن أن يؤدي إلى خلل في وظيفتها.

تسهم هذه العوامل في حدوث مشكلات صحية تتعلق بوظائف الغدة الدرقية، مما يستدعي مراقبة وعلاجًا مناسبًا للحفاظ على صحة الجسم.

من الأكثر عرضة للإصابة بخطر الغدة الدرقية

من الأكثر عرضة للإصابة بخطر الغدة الدرقية

الأشخاص الأكثر عرضة لخطر خلل الغدة الدرقية هم

النساء فوق سن 60، حيث تزداد نسبة الإصابة بينهن. الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة، مثل مرض السيلياك ومرض السكري. الأشخاص الذين تلقوا علاجات معينة، مثل العلاج المضاد للغدة الدرقية أو العلاج باليود المشع. الأشخاص الذين لديهم تاريخ سابق في الإصابة بأمراض الغدة الدرقية. الأشخاص الذين تعرضوا للإشعاع، خاصة في منطقة الصدر أو الرقبة. الأشخاص الذين خضعوا لعمليات جراحية لاستئصال جزء من الغدة الدرقية. النساء الحوامل، حيث تزداد المخاطر خلال فترة الحمل.

مضاعفات مرض خلل الغدة الدرقية

مضاعفات مرض خلل الغدة الدرقية

توجد العديد من المضاعفات الناتجة عن عدم معالجة خلل الغدة الدرقية، ومنها

تورم الغدة الدرقية، مما قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس والبلع. مشاكل قلبية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. أزمات نفسية، مثل الاكتئاب، التي تزداد حدتها مع مرور الوقت. تلف عصبي محيطي، مما يسبب التنميل والألم في الجسم. العقم وضعف الخصوبة. عيوب خلقية عند الأطفال المولودين لأمهات مصابات بخلل في الغدة الدرقية دون علاج.

تعتبر هذه الأعراض والمضاعفات نتيجة لعدم معالجة خلل الغدة الدرقية، مما يستدعي الانتباه والعلاج المناسب لضمان الصحة العامة.