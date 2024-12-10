الكويت تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:32 صباحاً - تشارك الكويت دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم الثلاثاء ويحمل هذا العام شعار (حقوقنا..مستقبلنا..فورا) لتسليط الضوء على أهمية حقوق الإنسان وصون كرامته واحترام حرياته وتمكين الأفراد والمجتمعات لبناء مستقبل أفضل.

وتحيي دول العالم في العاشر من ديسمبر كل عام اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1948 للتركيز على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والمناداة بالمساواة وعدم التمييز والإيمان بقدراته لبناء المجتمعات ونهضة الأمم.

وعلى الصعيد العالمي تبرز الكويت دولة رائدة ومحبة للسلام عبر دفاعها عن حقوق الإنسان وعقد القمم لدعم الدول المحتاجة والمنكوبة ما دفع بالأمم المتحدة في التاسع من سبتمبر 2014 إلى تكريم الكويت وتسميتها مركزا للعمل الإنساني وتكريم وتسمية الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - طيب الله ثراه - قائدا للعمل الإنساني